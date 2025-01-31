Туркменистан на пути к цифровой экономике: внедрение электронного документооборота

Цифровая трансформация экономики становится ключевым приоритетом развития Туркменистана. Частный сектор активно внедряет инновационные технологии для оптимизации бизнес-процессов и укрепления позиций как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Недавно в Ашхабаде прошел семинар на тему “Электронный коммерческий документооборот (EDI): эффекты для бизнеса и регуляторов Туркменистана”. Мероприятие было организовано инновационным Центром сертифицированного обучения 1С “Belli Tilsimat”, компанией “Akylly Tilsimat” и туркменским филиалом компании “СофтКлуб” – одного из ведущих разработчиков ИТ-решений в Восточной Европе и СНГ. В семинаре приняли участие около 70 представителей туркменского бизнеса.

В ходе мероприятия была обсуждена важность рассматриваемой технологии, позволяющей компаниям обмениваться документами и информацией в цифровом формате, что значительно ускоряет процессы заказа, поставки и учёта.

Одним из участников семинара стал кандидат технических наук, сертифицированный ИТ-аудитор, лауреат премии Правительства Российской Федерации, заместитель генерального директора по науке и инновациям компании «СофтКлуб» Владимир Анищенко, с которым газета «Нейтральный Туркменистан» провела беседу о бизнес-перспективах, открывающихся в Туркменистане благодаря повсеместному внедрению электронного коммерческого документооборота.

Компания «СофтКлуб» является одной из крупнейших в области финтех-технологий, электронной коммерции, систем блокчейн, криптобирж и использования методов и средств искусственного интеллекта для решения задач и построения сервисов в соответствующих областях. В настоящее время компания развернула производственные площадки в Казахстане и Узбекистане, однако основным местом дислокации группы компаний является Минск (Республика Беларусь). На рынке Туркменистана компания работает с 2011 года. Основной продукт компании – автоматизированная банковская система для банка «Туркменбаши».

Ниже приводим обзор интервью:

Туркменистан готов к внедрению электронного коммерческого документооборота

Туркменистан создал прочный фундамент для развития электронного документооборота. В стране действует ряд важных нормативных актов:

Концепция развития цифровой экономики на 2020-2025 годы

Закон “Об электронном документе, электронном документообороте и цифровых услугах” (2020)

Государственная программа по развитию цифровой экономики на 2021-2025 годы

Закон “Об электронном правительстве” (2022)

Среди практических достижений можно отметить запуск “Единого окна для экспортно-импортных операций” Государственной таможенной службой при поддержке ПРООН. Также реализован Портал торговой информации, способствующий продвижению продукции под брендом “Сделано в Туркменистане”. С прошлого года в стране создается пилотная система межведомственного электронно-информационного обмена с участием эстонских специалистов. ресурс, отвечающий экспортно-ориентированной стратегии и продвижению знака «Сделано в Туркменистане», был запущен Национальной организацией Туркменистана по штрих-кодам («GS1 Turkmenistan») и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Перспективы развития

По словам Владимира Анищенко, внедрение электронного документооборота открывает широкие возможности для туркменского бизнеса. Производители смогут публиковать каталоги продукции онлайн, оперативно информировать клиентов о ценах и заключать контракты в цифровом формате.

В соответствии с рекомендациями международных организаций, в частности Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана, Туркменистану предстоит ускорить развитие национальной ИТ-инфраструктуры, включая внедрение электронной цифровой подписи и реорганизацию бизнес-процессов.

При внедрении соответствующих сервисов Туркменистану в дальнейшем будет легко обеспечить выполнение комплекса актуальных задач в области международной региональной торговли. Если большие объёмы торговли осуществляются с Китаем и Узбекистаном, важно, чтобы электронные документы описывались на одном языке и однозначно определялись. Специалисты в области ИТ называют это «семантической интероперабельностью», т.е. однозначным описанием на основе международных признанных правил. Благодаря таким обозначениям торговым сетям в Туркменистане не нужно каждую партию товара повторно идентифицировать при вводе информации в свою учётную бухгалтерскую систему, а если товар экспортно-ориентированный, он может легко продаваться за рубежом.

Ближайшие планы

В течение ближайшего полугода планируется запуск системы сервисов электронного коммерческого документооборота для безбумажной торговли и электронной коммерции в Туркменистане.

К концу года предполагается интеграция с белорусской системой, что обеспечит бесперебойное осуществление коммерческих операций на пространстве от Бреста до Ашхабада.

Внедрение системы будет происходить поэтапно: сначала на национальном уровне, затем в торговле с соседними странами, и в перспективе – выход на более крупные рынки. Активный интерес туркменского бизнес-сообщества к инновационным решениям свидетельствует о готовности страны к цифровой трансформации экономики.///nCa, 31 января 2025 г.