Подробный отчет о тенденциях и развитии электронной коммерции с акцентом на Центральную Азию

Электронная коммерция в 2025 году: тенденции, вызовы и инновации

Сфера электронной коммерции постоянно развивается, и новые тенденции, вызовы и инновации формируют онлайн-торговлю. Вот некоторые из ключевых событий в мире электронной коммерции:

1. Распространение покупок с использованием искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно трансформирует сферу электронной коммерции. Чат-боты на базе ИИ обеспечивают персонализированное обслуживание клиентов, а системы рекомендаций, основанные на ИИ, помогают покупателям находить новые товары.

Оператор OpenAI: Недавний запуск оператора OpenAI, ИИ-агента для приложений электронной коммерции, знаменует начало новой эры агентских покупок. Эта технология может революционизировать наше взаимодействие с интернет-магазинами, сделав покупки более естественными и непринужденными.

2. Борьба за быстрое коммерческое доминирование

Сектор быстрой торговли набирает обороты, и такие компании, как Blinkit, Zepto и Delhivery, борются за долю рынка. Эти компании специализируются на доставке продуктов и других товаров первой необходимости в течение нескольких минут, удовлетворяя растущий спрос на мгновенное удовлетворение.

Расширение Blinkit: Несмотря на жесткую конкуренцию, Blinkit расширяет свою сеть магазинов в режиме реального времени, чтобы охватить больше клиентов и ускорить сроки доставки.

Быстрая коммерция Delhivery: компания Delhivery выходит на рынок быстрой коммерции со своим сервисом, целью которого является обеспечение эффективной доставки товаров повседневного спроса.

3. Важность логистики и фулфилмента

Поскольку электронная коммерция продолжает развиваться, логистика и фулфилмент становятся все более важными. Компании инвестируют в свои цепочки поставок и изучают новые технологии для обеспечения своевременных и экономически эффективных поставок.

Поставщики услуг 3PL: Компании электронной коммерции все чаще полагаются на сторонних поставщиков услуг логистики (3PL) для оптимизации операций и снижения затрат.

Локальные склады: Такие торговые площадки, как Temu, создают локальные склады для ускорения доставки и улучшения качества обслуживания клиентов.

4. Растущее внимание к устойчивому развитию

Потребители становятся все более заботливыми к окружающей среде, и компании электронной коммерции реагируют на это внедрением экологически чистых методов. Это включает в себя сокращение отходов упаковки, оптимизацию маршрутов доставки и поддержку экологически чистых брендов.

Печать по требованию от Gelato: Модель производства печати по требованию от Gelato помогает снизить зависимость от централизованного массового производства, сводя к минимуму проблемы в цепочке поставок и снижая выбросы вредных веществ.

5. Меняющаяся нормативно-правовая база

Правительства по всему миру уделяют пристальное внимание индустрии электронной коммерции, вводя новые нормативные акты для защиты потребителей и обеспечения честной конкуренции.

Регулирование торговых площадок: Торговые площадки подвергаются повышенному контролю, и высказываются опасения по поводу таких проблем, как теневые схемы и использование данных потребителей.

Проблемы и возможности

Несмотря на то, что индустрия электронной коммерции находится на подъеме, она также сталкивается с рядом проблем. К ним относятся:

Угрозы кибербезопасности: Интернет-магазины должны проявлять бдительность, защищая себя и своих клиентов от кибератак, особенно в разгар сезона покупок.

Конфиденциальность данных: Опасения по поводу конфиденциальности данных растут, и компаниям электронной коммерции необходимо быть прозрачными в отношении того, как они собирают и используют данные клиентов.

Конкуренция: Рынок электронной коммерции становится все более конкурентным, и компаниям необходимо внедрять инновации и выделяться, чтобы добиться успеха.

Несмотря на эти трудности, индустрия электронной коммерции предлагает огромные возможности для роста и инноваций. Внедряя новые технологии, уделяя особое внимание качеству обслуживания клиентов и уделяя приоритетное внимание устойчивому развитию, компании электронной коммерции могут процветать в этом динамичном и постоянно развивающемся мире. [nCa-ИИ]

Электронная коммерция в Центральной Азии: вызовы и перспективы цифровой трансформации

Развитие электронной коммерции в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане может стать ключевым фактором в борьбе с бедностью и стимулировании экономического роста. Несмотря на географическую изоляцию, страны Центральной Азии постепенно интегрируются в глобальные торговые процессы, используя цифровые технологии.

В последние годы сектор электронной коммерции показал значительный рост. В 2023 году объем мировых продаж в этом сегменте достиг 30 трлн долларов США, что открывает новые перспективы для предпринимателей региона. По данным Всемирного банка, цифровые торговые платформы играют важную роль в расширении возможностей для малых и средних предприятий, производителей сельскохозяйственной продукции и женщин-предпринимателей, позволяя им выходить на национальные и международные рынки.

Потенциал и вызовы цифровой торговли

Электронная коммерция позволяет снижать торговые издержки, устраняя посредников и повышая эффективность цепочек поставок. Это особенно важно для стран, не имеющих выхода к морю, таких как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, где логистические барьеры ограничивают конкурентоспособность. Однако успешное развитие электронной торговли в регионе сталкивается с рядом системных проблем.

Основные препятствия включают слабую инфраструктуру, низкий уровень цифровой грамотности, недостаточно развитые системы онлайн-платежей и правовые барьеры. По данным Всемирного банка, несмотря на наличие нормативной базы, регулирование электронной коммерции остается фрагментированным, что тормозит рост сектора.

Рост электронной коммерции и ключевые игроки

В 2024 году Uzum, крупнейшая торговая площадка Узбекистана, стала первым технологическим «единорогом» в стране, достигнув оценки более 1 млрд долларов. Помимо национальных платформ, в регионе активно работают международные компании, такие как eBay и NOVICA, расширяя доступ местных производителей к глобальному рынку.

Развитие электронной коммерции также поддерживают традиционные отрасли. В частности, текстильное производство, сельское хозяйство и туристический сектор все активнее используют цифровые каналы для привлечения клиентов и экспорта продукции.

Нужны системные решения

Однако несмотря на позитивные тенденции, рынок электронной коммерции в Центральной Азии остается небольшим — по оценкам, его объем составляет менее 3 млрд долларов США. Важной проблемой остается низкий уровень доверия к цифровым финансовым инструментам, ограниченная логистика и неразвитая интернет-инфраструктура.

Формирование единого цифрового рынка Центральной Азии позволило бы устранить барьеры и повысить эффективность сектора. Однако для этого необходима координация усилий правительств, бизнеса и международных организаций.

Перспективы и шаги вперед

Для полного раскрытия потенциала электронной коммерции в регионе требуются инвестиции в цифровую грамотность, улучшение логистических решений и гармонизация законодательства. Международные финансовые институты и доноры уже реализуют ряд программ по поддержке электронной торговли, но их влияние остается ограниченным из-за разрозненности инициатив.

По данным Всемирного банка, комплексные меры, включающие развитие платежной инфраструктуры, поддержку онлайн-платформ и создание благоприятных условий для цифровых предпринимателей, могут стать ключом к экономическому росту и сокращению бедности в регионе. Электронная коммерция в Центральной Азии пока еще находится в стадии формирования, но при должной поддержке она может стать катализатором трансформации региональной экономики. [FinTech & Retail, 27 января 2025 г.]

Тенденции развития электронной коммерции в Центральной Азии глазами Wildberries

О текущем уровне развития eCom в странах Центральной Азии и наиболее показательных результатах на конец 2024 года порталу Fintech&Retail Central Asia рассказывает Денис Семенков, директор департамента Wildberries по работе в странах СНГ.

Рынок электронной коммерции за последние годы показывает стремительные темпы роста не только в Центральной Азии, но и в мировом масштабе. Глобальная цифровизация жизни общества, которая проявляется в проникновении интернета, увеличении его скорости, распространении смартфонов и потребительских привычек к покупкам онлайн являются основными факторами развития розничной онлайн-торговли.

По данным компании eMarketer, в 2024 году мировой рынок eCommerce достигнет 20,1% роста (свыше 6 трлн долл. США), а к 2028 году – почти 23%.

На фоне глобального роста eCom в странах Центральной Азии стремительно набирают популярность онлайн-продажи. При этом развиваются как локальные игроки, так и крупные международные платформы, которые пришли на региональный рынок с крупными инвестициями и привлекательной бизнес-моделью для местных предпринимателей и покупателей.

Безусловно, в тренды развития eCom в 2024 году в странах Центральной Азии можно отнести проникновение интернета и онлайн-услуг для населения, улучшение национальных платежных систем и финансовых инструментов, а также увеличение инвестиций в логистику и складскую инфраструктуру.

Рынки региона Центральной Азии, несмотря на географическую близость входящих в него стран, отличаются страновыми особенностями, спецификой законодательства и уровнем цифровизации услуг.

По оценкам аналитиков, Казахстан входит в страны наиболее перспективного роста eCom. Согласно результатам исследования PwC, рынок розничной электронной торговли в Казахстане за 6 месяцев 2024 года показал рост на 61% (по итогам 2023 года объемы рынка выросли на 79%), а доля в общем объеме розничной торговли страны составила 16,6%. При этом доля продаж маркетплейсов составляет 89%.

По данным Национального агентства перспективных проектов Республики Узбекистан, объем рынка электронной коммерции в Узбекистане в 2023 году превысил 1 млрд долл., что составляет около 4% от общего объема розничной торговли. При этом аналитики прогнозируют рост до 15% в ближайшие пять лет.

Общий объем рынка eCom в Кыргызстане в 2024 году составил около 360 млн долл. По данным Ассоциации электронной коммерции КР, темпы роста в электронной коммерции за последние два года в стране выросли в два раза, а по прогнозам аналитиков вырастут до 595 млн долларов к 2028 году. Развитие отрасли привело к увеличению безналичных платежей в Кыргызстане, а также значительному увеличению экспорта местной продукции на онлайн-площадках, особенно текстиля.

При этом драйверами роста eCom в регионе являются не только активная роль маркетплейсов и конкуренция между местными и международными площадками, но и включение государства в создание условий для роста бизнеса в онлайн-среде, регулирования рынка электронной коммерции, расширение финансовых и платежных инструментов, что влияет на приток инвестиций в улучшение логистической инфраструктура стран Центральной Азии.

WB является площадкой для роста сотен тысяч предпринимателей. При этом наблюдается огромный потенциал в удовлетворении спроса потребителей в странах СНГ, особенно — в Центральной Азии. Компания развивает рынки стран присутствия по нескольким направлениям. В частности, работает над развитием инфраструктуры и выводом складской логистики для местных игроков на новый уровень, содействует расширению территорий, охваченных доставкой товаров, и помогает предпринимателям зарабатывать вместе с Wildberries.

Отрасли, наиболее успешные для развития онлайн-торговли

Объемы продаж в Центральной Азии растут стремительно. Мы видим как местные предприниматели все чаще стараются продвигать свою продукцию онлайн, получая доступ к широкой аудитории покупателей и возможность оптимизировать издержки по хранению и доставке своих товаров за счет широких возможностей Wildberries.

При этом все больше потребителей отдают предпочтения покупкам онлайн. За счет все большего количества продавцов и усиления конкуренции на маркетплейсах покупатели получают возможность приобрести товары по выгодным ценам и со значительными скидками.

Наибольший спрос среди покупателей на платформе наблюдается на одежду и обувь, косметику и детские товары, продукты питания и товары для дома, а также электронику и строительные материалы.

Применительно к Центральной Азии, мы видим огромный спрос на текстильную продукцию, производимую в Узбекистане и Кыргызстане. Также активно растет спрос на товары местных традиционных изделий: одежды, посуды, обуви и аксессуаров.

По данным нашей аналитической службы, за 9 месяцев 2024 года значительно выросли как показатели продаж местных предпринимателей на площадке, так и покупки жителей Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Развитие eCom в различных странах Центральной Азии

Страна (выход Wildberries на рынок) Продажи местных продавцов за 9 месяцев 2024 г.* Покупки жителей страны за 9 месяцев 2024 г.: Казахстан (с 2014 года) + 67,06% год к году +96% Кыргызстан (с 2017 года) + 113% +131% Узбекистан (с 2022 года) В 87 раз больше +47%

*по данным аналитики в денежном эквиваленте за период январь-сентябрь 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023г.

Казахстан

По объему продаж и количеству местных предпринимателей, представляющих свою продукцию на Wildberries уже несколько лет подряд Казахстан занимает 3-е место после России и Беларуси среди всех стран присутствия компании. Так, за 9 месяцев 2024 г. продажи по республики увеличились на 67% в соотношении с 2023 годом.

Wildberries активно развивает логистическое направление во всех странах присутствия, увеличиваются площади складов и расширяется сеть пунктов выдачи заказов. К примеру, в Казахстане в 2024 году у компании более 43 тыс. кв. м складских площадей в 7 крупнейших городах.

Также продолжается строительство двух крупных логистических хабов компании в Алматинской области и Астане общей площадью около 269 тыс кв. м: первые очереди будут введены в 2025 году. Новые объекты Wildberries создадут возможности занятости для 10 тыс человек и позволят увеличить скорость доставки до покупателей как внутри республики, так и во всех странах присутствия компании.

Узбекистан

Wildberries продолжает активное развитие экспортного потенциала производителей Узбекистана и создает условия для масштабирования локального бизнеса в онлайн-сегменте. Продажи узбекистанских предпринимателей на площадке за 9 месяцев 2024 года выросли в 87 раз (!)по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в денежном выражении).

Самыми популярными товарами производства Узбекистан среди покупателей на площадке по-прежнему являются одежда и текстиль для дома. Динамика продаж футболок составила +40% рост год к году*, банных полотенец – +35%, пижам – +40%, лонгсливов – +49%, спортивных костюмов – +34% и постельного белья – +112%. Больше всего текстильной продукции из Узбекистана на площадке покупают жители России: в денежном выражении за 9 месяцев 2024 года продажи одежды выросли на 66%, а текстиля для дома – на 75%.

Увеличился экспорт одежды и в другие страны присутствия Wildberries. Продажи узбекистанских товаров в Беларуси выросли на 124% году к году, в Казахстане (+140%), в Кыргызстане (+192%) и в Армении (+23%).

Кыргызстан

Также наблюдается рост количества предпринимателей в Кыргызстане (+125% за 9 месяцев 2024 года) и увеличение продаж на 113% в денежном выражении в сравнении с прошлым годом.

Растет динамика экспорта товаров местного производства в страны присутствия Wildberries: в 7,5 раз в денежном выражении за 9 месяцев 2024 года. За этот период вырос спрос на местную продукцию на площадке у жителей Беларуси на 816% в денежном выражении год к году, в Казахстане – на 730%, в России (+648%), в Узбекистане (+427%) и в Армении (+376%).

Наиболее высокая доля экспорта товаров легкой промышленности из Кыргызстана, по-прежнему, сохраняется за Россией. Так, за 9 месяцев 2024 года россияне приобрели одежды из Кыргызстана в 8,2 раза больше, чем в прошлом году. При этом экспорт спортивной одежды увеличился в 6 раз, аксессуаров в – 8,3 раза, белья – в более чем 10 раз, а головных уборов – в 6 раз.

Таким образом, мы видим рост экспорта товаров местного производства и увеличивающийся интерес предпринимателей к продажам онлайн. Что позволяет расширять рынки сбыта и расти местным предпринимателям, свободно конкурируя даже с крупными брендами на площадке.

Позиции локальных eCom-игроков и международных платформ

В Казахстане и Узбекистане уже несколько лет подряд активно растут локальные маркетплейсы, которые создают уверенную конкуренцию международным игрокам в своих странах. К примеру, по итогам 2023 года в Казахстане на Kaspi и Wildberries совокупно пришлось свыше 50% всех объемов сектора eCom в стране (по данным Агентства защиты и развития конкуренции РК).

Такой рост национальных игроков и всей отрасли eCom в странах Центральной Азии обусловлен несколькими факторами: увеличением доли пользователей интернета и популярность онлайн-покупок через смартфон, мерами государственной поддержки и появлением на рынке крупных инвесторов и международных маркетплейсов, с собственной логистической инфраструктурой и финтех-сервисами.

Среди сильных стороны локальных игроков онлайн-торговли в регионе стоит отметить:

знание местного рынка и глубокого понимания потребительских предпочтений и привычек населения;

адаптацию и применение собственных финтех-сервисов: покупки в рассрочку и др.;

и применение собственных финтех-сервисов: покупки в рассрочку и др.; быструю доставку внутри страны. Местные маркетплейсы предлагают более короткие сроки доставки товаров благодаря развитой сети курьеров и собственных пунктов выдачи.

К слабым сторонам локальных игроков можно отнести:

ограниченный ассортимент товаров. В то время как международные онлайн-платформы предлагают широкий выбор товаров во всех категориях, местные игроки имеют ограниченный ассортимент продукции, особенно в определённых категориях, таких как бытовая техника, товары для дома, одежда и др.;

более высокие цены на локальных маркетплейсах в виду ограниченного ассортимента товаров и брендов.

Важно отметить, что борьба за потребителей продолжается, и каждая из сторон должна адаптироваться к меняющимся условиям и требованиям рынка. Ожидается, что в ближайшие годы конкуренция между локальными и международными игроками будет усиливаться, что в целом скажется на увеличении инвестиций в складскую инфраструктуру и улучшение логистических процессов в регионе.

Основные вызовы рынка электронной коммерции Центральной Азии

В целом eCom в странах Центральной Азии сегодня выходит на новый уровень: больше выбора – больше спроса – высокая конкурентная среда. И, как следствие, возникают новые вызовы для всех участников этого рынка:

Для маркетплейсов это внедрение и улучшение финтех-сервисов, работа с отзывами и предложениям для улучшения клиентского сервиса, в том числе, на местных языках, а также развитие человеческих ресурсов и профессиональных навыков.

Для предпринимателей это улучшение качества и уникальности товаров, повышение уровня знаний и компетентности сотрудников, а также открытие для себя новых рынков в новых странах.

Для национальных правительств и государственных органов: стремительное развитие электронной коммерции требует адаптации законодательных особенностей в участии финансовых сервисов и таможенных процедур под нужды и тенденции развития отрасли.

Для локального бизнеса – необходимость вкладываться в развитие собственных производств, наращивать мощности экспорта внутри СНГ и стран-соседей, а также развивать регион Центральной Азии в целом. [FinTech & Retail, 15 января 2025 г.] /// подготовлено nCa, 31 января 2025 г.