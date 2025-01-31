Горная экосистема Койтендаг – кандидат Всемирного природного наследия ЮНЕСКО

Каррыева Ш.Б., менеджер проекта CLLC

30 января 2025 г. в Министерстве охраны окружающей среды Туркменистана (МООСТ) состоялась встреча в онлайн формате совместно с представителями Фонда Михаэля Зуккова по охране природы (MSF, Германия), Центра сохранения крупных ландшафтов (CLLC, США), Словацкого спелеологического общества, Французского Университета Лазурного берега, Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУ, Сурханского государственного природного заповедника РУ, Института зоологии АН РУ, Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и исполнителями проекта CLLC.

Целью встречи было обсуждение вопросов по подготовке номинации Койтендагского и Сурханского государственных природных заповедников в качестве транснационального объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Вопрос о номинации Койтендагского заповедника в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО является приоритетным для Туркменистана, и эта работа ведется на протяжении нескольких лет.

Изначально национальное номинационное досье «Горная экосистема Койтендаг» было разработано совместно с экспертами Королевского общества защиты птиц (RSPB, Великобритания) и представлено в Комитет ВН ЮНЕСКО в 2015 г. После технической проверки экспертами Международного союза охраны природы (МСОП) было рекомендовано подать транснациональную номинацию совместно с Сурханским заповедником для поддержания целостности всей Кугитангской горной экосистемы. Они также заострили внимание на отсутствие целостности номинируемого объекта в Туркменистане, территориальные вопросы. Ими были разработаны рекомендации для дальнейшего исполнения и повторной подачи досье.

За последние годы в рамках проектов, поддерживаемых разными фондами и международными организациями, проведен ряд совместных научных экспедиций, в результате которых получены новые данные о биоразнообразии Койтендага. Несмотря на неполную изученность (особенно беспозвоночных животных) флора и фауна Койтендага выделяется своим разнообразием и содержит большое число видов, включая угрожаемых «краснокнижных» и эндемиков, имеющих национальное и международное значение, среди которых винторогий козёл, или мархур, горный баран, рысь, черный гриф, балобан, Койтендагский слепой голец и др.

В 2021 г. подписан Меморандум о Взаимопонимании с Центром сохранения крупных ландшафтов (CLLC), в рамках которого осуществляется проект «Улучшение потенциала и связанности между заповедниками Туркменистана и Узбекистана», финансируемый Фондом партнерства по критическим экосистемам (CEPF). Проект направлен на содействие сохранения биоразнообразия горной экосистемы Койтендаг, усиление потенциала заповедника, оказание поддержки в сборе научных данных, проведение совместного мониторинга и внедрение SMART-инспектирования в Койтендагском ГПЗ.

SMART – это инструмент пространственного мониторинга и отчетности, он впервые начал применяться сотрудниками Койтендагского заповедника в 2022 г. Ежедневно инспектора проводят инспектирование участков с применением SMART.

В рамках проекта проведен первоначальный анализ связности экосистем и составлена новая картосхема для планирования связности Койтендагского ГПЗ с другими важными участками, трансграничной и буферной зонами для создания возможностей представителям дикой фауны перемещаться, мигрировать и поддерживать межпопуляционный обмен.

Для обмена опытом по охране, инспектированию, мониторингу природных территорий Сурханского заповедника в рамках проекта была проведена рабочая поездка специалистов из Туркменистана в Республику Узбекистан, а в частности, в город Термез и на территорию Сурханского государственного природного заповедника. Были обсуждены вопросы, связанные с транснациональной номинацией, обговорены последующие совместные мероприятия.

Результаты этих и предстоящих мероприятий будут в итоге отражены при разработке нового транснационального номинационного досье совместно с коллегами из Узбекистана, экспертами Фонда М. Зуккова, международными и национальными экспертами проекта CLLC, учитывая новые требования Операционных Руководств Конвенции об охране Всемирного наследия. ///nCa, 31 января 2025 г. (Авторы фото: Аннамамедов И., Каррыева Ш., Менглиев Ш., Холден Д.)