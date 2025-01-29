Туркменистан и Афганистан обсуждают проект строительства линии электропередачи ТАП-500

Высокопоставленные представители энергетики Туркменистана и Афганистана встретились в Кабуле, чтобы обсудить ход реализации проекта по передаче электроэнергии TAП-500, который открывает новую главу в региональном энергетическом сотрудничестве.

Начальник Управления международных электроэнергетических проектов Министерства энергетики Туркменистана Мырат Артыков провел переговоры с исполняющим обязанности министра водного хозяйства и энергетики Афганистана Абдулом Латифом Мансуром с целью обсуждения проекта TAП-500. Во встрече приняли участие посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов и другие официальные лица из обеих стран.

В ходе переговоров Абдул Латиф Мансур высоко оценил позитивные отношения между двумя странами и положительно высказался в ходе строительства 500-киловольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан.

Подчеркнув важность международного энергомоста ТАП (Туркменистан-Афганистан-Пакистан), он подтвердил, что Афганистан готов к реализации этого проекта, и надеется, что другие аспекты проекта также будут доработаны в ближайшее время путем проведения координационных и технических совещаний для создания условий для практического запуска.

В свою очередь, Мырат Артыков проинформировал о полной готовности Туркменистана к реализации ТАП-500 и отметил, что для продвижения проекта подготовлен проект дорожной карты, после утверждения которой последуют практические шаги.

Важным итогом встречи стало взаимное согласие о создании секретариата проекта ТАП в Афганистане. Обе стороны также договорились организовать трехстороннюю дискуссию с участием Туркменистана, Афганистана и Пакистана для дальнейшего обсуждения проекта в ближайшем будущем.

Встреча между представителями Афганистана и Туркменистана состоялась после трехстороннего совещания в Кабуле с участием делегаций Афганистана, Туркменистана и турецкой холдинговой группы Çalik, организованного Министерством иностранных дел Афганистана.

Проект TAП-500 представляет собой крупную инфраструктурную инициативу, направленную на передачу электроэнергии из Туркменистана через несколько афганских провинций, включая Герат, Фарах, Гильменд и Кандагар, в Пакистан. Ожидается, что проект не только удовлетворит внутренние потребности Афганистана в электроэнергии, но и принесет значительный доход за счет транзита электроэнергии в Пакистан.///nCa, 29 января 2025 г.