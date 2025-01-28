В Ташкенте состоялись туркмено-узбекские политические консультации

26-27 января 2025 года туркменская делегация во главе с Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым находилась с визитом в Республике Узбекистан. В рамках визита состоялись политические консультации на уровне министров иностранных дел Туркменистана и Республики Узбекистан.

В ходе консультаций было обсуждено развитие политико-дипломатического диалога между двумя странами, отмечена важность регулярных контактов на высшем уровне.

В поступательном развитии туркмено-узбекских отношений подчеркнута важная роль парламентской дипломатии.

Отмечено тесное сотрудничество в рамках региональных и международных структур, в частности ООН.

Особый акцент сделан на вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере, рассмотрены также вопросы углубления сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, водной, промышленной отраслях.

Кроме того стороны обсудили важные аспекты культурно-гуманитарных отношений. В этом контексте отмечена роль взаимных Дней культуры в укреплении культурных связей между двумя братскими странами. Подчеркнута эффективность контактов по линии науки, образования и кинематографии.

По итогам встречи между министерствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана были подписаны два документа:

– Программа сотрудничества на 2025-2026 годы;

– Протокол по инвентаризации и совершенствованию договорно-правовой базы.

Кроме того, стороны обменялись соответствующими вербальными нотами о поддержке кандидатур друг друга в международных организациях.

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Кроме того, в рамках визита делегации Туркменистана в Республику Узбекистан состоялась встреча между Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым и Заместителем Секретаря Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Специальным представителем Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики, Почетным старейшиной Туркменистана А.Камиловым, в ходе которой были обсуждены ключевые направления партнерства между двумя странами.///nCa, 28 января 2025 г.