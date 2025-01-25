В Грузии стартовал Международный год мира и доверия

24 января 2025 года Посольство Туркменистана в Грузии совместно с Творческим союзом писателей Грузии организовало культурное мероприятие, приуроченное девизу 2025 года в Туркменистане, а также объявлению 2025 года «Международным годом мира и доверия» на основе Резолюции ГА ООН, инициированной Туркменистаном.

В нем приняли участие Заместитель Председателя Парламента Грузии Нино Цилосани, Президент Национальной академии наук академик Роин Метревели, руководители Министерства иностранных дел, министерств и ведомств Грузии, известные писатели, поэты, композиторы, художники, представители высших учебных заведений, научной интеллигенции, а также СМИ.

Мероприятие открылось торжественной церемонией награждения. Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедов вручил юбилейную медаль Туркменистана «В честь 300-летия Махтумкули Фраги» от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова Председателю Творческого союза писателей Грузии, лауреату премии Шота Руставели Маквале Гонашвили за особый вклад в популяризацию богатого и бесценного творческого наследия великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги.

Посол поблагодарил М. Гонашвили и Творческий союз писателей Грузии за их неоценимый вклад в укрепление культурных отношений между Туркменистаном и Грузией.

Торжественный вечер продолжился презентацией новой книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Махтумкули-мыслитель мира». В своем выступлении Посол подчеркнул, что в произведении, адресованном широкой читательской аудитории, освещены литературное наследие выдающегося мастера слова, его огромный вклад в мировую культуру, прошедшие мероприятия по случаю юбилея поэта, а также достигнутые Туркменистаном высокие рубежи и успехи.

Особый акцент был сделан на праздновании в 2025 году 30-летия Постоянного Нейтралитета Туркменистана и провозглашении 2025 года «Международным годом мира и доверия». Посол отметил, что в Туркменистане и за его пределами намечено проведение масштабных мероприятий, посвященных этим важным событиям. Была особо подчеркнуто, что нейтралитет Туркменистан выступает важнейшим элементом поддержания стабильности и безопасности в регионе, действенным фактором доверительных межгосударственных отношений, конструктивного двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Выступая перед собравшимися, М. Гонашвли выразила огромную благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову за высокую оценку ее труда. Она отметила, что для нее большая честь получить эту награду и заверила, что будет и впредь активно способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами. Она особо подчеркнула, что расценивает эту награду как награду всему грузинскому народу и как яркое свидетельство особого характера туркмено-грузинских отношений.

Заместитель Председателя Парламента Грузии Нино Цилосани отметила важную роль межпарламентского сотрудничества как одного из важнейших инструментов поддержания продуктивного диалога между странами, укрепления эффективного международного партнёрства и взаимопонимания. При этом было подчеркнуто, что культурно-гуманитарная сфера занимает особое место в двусторонней повестке. Она поздравила туркменский народ с 30-летием Нейтралитета и высоко оценила проводимую Туркменистаном политику и его инициативы в целях всеобщего мира, благополучия и устойчивого развития.

Президент Национальной академии наук Грузии Роин Метревели поздравил М. Гонашвили с высокой наградой. Он поблагодарил Посольство Туркменистана за проведение мероприятия и особо подчеркнул роль культурной и научной интеллигенции в укреплении культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя народами.

Председатель Комитета Парламента Грузии по культуре Гиорги Габуния отметил, что неотъемлемой составляющей современного туркмено-грузинского межгосударственного диалога является культурно-гуманитарная и научно-образовательная сферы. Он выразил уверенность, что проведение совместных мероприятий будет способствовать популяризации культурного наследия, древних ценностей и национального искусства двух стран, а также дальнейшему укреплению дружбы и взаимопонимания между двумя народами.

Академик Валерий Асатиани отметил, что культурные обмены вносят важный и позитивный вклад во всестороннее сотрудничество между Туркменистаном и Грузией. Он подчеркнул, что новая книга Президента Туркменистана станет ключом к познанию бесценного творческого наследия выдающегося сына туркменского народа, а также будет способствовать обогащению культурных связей между двумя странами.

Выступающие еще раз поблагодарили Президента Сердара Бердымухамедова от всего грузинского народа за награду. Они поздравили Туркменистан с 30-летием Нейтралитета и отметили значимость Международного года мира и доверия, а также проводимой Президентом Туркменистана политики нейтралитета в укреплении глобального мира и безопасности, расширении дружественных и братских отношений, обеспечении устойчивого развития на планете.

В рамках мероприятия была также организована выставка книг Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, произведений декоративно-прикладного искусства, знакомящая с древней историей туркменского народа, его богатым культурным и духовным наследием, и фотовыставка.

Украсили вечер грузинские народные песни в исполнении грузинских артистов. Торжественное мероприятие завершилось фуршетом, где гостям были предложены угощения, в том числе туркменские национальные блюда. ///nCa, 25 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)