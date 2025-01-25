Туркменистан планирует присоединиться к международным документам в области образования и защиты растений

В текущем году МИД Туркменистана проведет работу по присоединению к ряду международных документов, в частности, к Глобальной конвенции ООН о признании квалификаций высшего образования от 2019 года и Международной конвенции по карантину и защите растений от 1952 года. Об этом на заседании правительства в пятницу (24 января) Президенту Сердару Бердымухамедов доложил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

В настоящее время Туркменистан является участницей 189 многосторонних международных документов, в числе которых – конвенции, соглашения, договоры, протоколы Организации Объединённых Наций и других авторитетных структур.

Помимо вопросов присоединения к международным инструментам, Мередов озвучил предложения по подготовке проектов двухсторонних документов которые будут подписаны в рамках визитов Президента Туркменистана за рубеж и визитов глав иностранных государств в Туркменистан.

За годы независимости между Туркменистаном и зарубежными странами подписаны тысячи двусторонних и многосторонних документов. На данный момент установлены дипломатические отношения со 156 государствами мира.

Предусматривается также активизировать разработку проектов двусторонних и многосторонних документов на межгосударственном, межправительственном и межведомственном уровнях в различных областях.

Кроме того, было озвучено предложение по совершенствованию правовых основ межпарламентских отношений. Исходя из этого в феврале текущего года предлагается провести межведомственную рабочую встречу по соответствующим вопросам.

Наряду с этим, Мередов представил предложения по модернизации законодательства в области дипломатического права. Так, предлагается разработать Положения «О постоянных представительствах Туркменистана при международных организациях» и «О пресс-атташе при дипломатическом представительстве Туркменистана за рубежом», а также «Регламент практики Государственного протокола Туркменистана».

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что основной задачей дипломатической службы страны выступает установление взаимодействия с зарубежными государствами и международными организациями. В этой связи констатировалась необходимость дальнейшего совершенствования его правовых основ.

Подчеркнув важность проведения работы по укреплению договорно-правовой базы международного сотрудничества Туркменистана и одобрив подготовленные предложения в этом направлении, глава государства адресовал вице-премьеру соответствующие поручения. ///nCa, 25 января 2025 г.