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Растущий промышленный центр Пакистана стремится к сотрудничеству с Туркменистаном

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22 января 2025 года в посольстве Туркменистана в Исламабаде состоялась встреча с делегацией пакистанской государственной организации Gujranwala Business Centre во главе с ее председателем Ахмадом Икрамом Лоуном.

В ходе встречи представители Gujranwala Business Centre отметили, что Гуджранвала является быстрорастущим третьим по величине промышленным регионом Пакистана, и выразили заинтересованность в установлении регулярных контактов с деловыми кругами Туркменистана, сообщает посольство Туркменистана в Исламабаде.

Туркменская сторона ознакомила гостей с политикой руководства Туркменистана по диверсификации национальной экономики путем широкого внедрения современных технологий и рыночных механизмов. Было отмечено, что поддержка частного бизнеса и эффективная реализация программ по увеличению объемов экспорта отечественных товаров входят в число приоритетов прогрессивной, социально ориентированной политики правительства Туркменистана.

Пакистанские бизнесмены выразили большую заинтересованность в активизации контактов с туркменскими предпринимателями для дальнейшего расширения и увеличения объемов двусторонней торговли.

В ходе встречи стороны обсудили возможность организации выставки пакистанских товаров в Ашхабаде, которая станет уникальной площадкой для производителей и покупателей обеих стран для установления контактов с зарубежными партнерами, демонстрации своей продукции и обмена бизнес-идеями.

Стороны договорились проводить регулярные встречи для дальнейшего развития и укрепления сотрудничества.

Gujranwala Business Centre (GBC) – это компания государственного сектора, которая работает при Министерстве промышленности и производства правительства Пакистана с целью продвижения и развития третьего по величине в стране промышленного сектора Гуджранвалы. Это динамичная и влиятельная организация, которая способствует экономическому росту, расширяет возможности бизнеса и формирует местный бизнес-ландшафт, состоящий из более чем 21 000 малых и средних предприятий и кустарных производств. GBC пользуется преимуществами обширной сети из более чем 1500 национальных и международных партнеров как из государственного, так и из частного секторов, таких как правительственные учреждения, международные торговые организации, Торговые палаты, компании частного сектора, образовательные учреждения и агентства по развитию. ///nCa, 24 января 2025 г.

 

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