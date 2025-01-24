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ПРООН и Туркменистан объединяют усилия для развития рынка ценных бумаг страны

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20–24 января 2025 года, в рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства финансов и экономики Туркменистана «Содействие укреплению институциональной и регулятивной среды по развитию финансовых рынков», был проведен трехдневный семинар для специалистов Министерства финансов и экономики Туркменистана и Ашхабадской фондовой биржи.

Ключевыми темами стали “Сущность рынка ценных бумаг и его место в рыночной экономике” и “Международные стандарты и лучшие практики в области глобальной архитектуры регулирования рынка ценных бумаг”. Участники изучили практические аспекты формирования рынка ценных бумаг и развития системы его регулирования, в том числе в других странах мира.

Кроме того, международные и местные эксперты ПРООН провели встречи с представителями Министерства финансов и экономики Туркменистана и Ашхабадской фондовой биржи для дальнейшего развития рынка ценных бумаг Туркменистана путем изучения передового опыта и приведения его в соответствие с международными стандартами.

Проведенные мероприятия положили начало сотрудничеству ПРООН с национальными партнерами в сфере развития рынка ценных бумаг Туркменистана, включающего укрепление институционального и регулятивного потенциала Министерства финансов и экономики Туркменистана, совершенствование законодательства, разработку программы развития рынка ценных бумаг и подготовку к созданию депозитария. ///nCa, 24 января 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

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