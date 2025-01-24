Открыта регистрация на Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» IFT 2025

18 марта 2025 года в Туркменистане состоится Международный форум по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT 2025), организаторами которого является Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана и Торгово-промышленная палата в сотрудничестве с компанией «TMT Consulting Group».

IFT 2025 – это ключевая площадка для обсуждения инвестиционного потенциала частного сектора Туркменистана, обмена опытом и установления партнерских отношений между представителями государственного и частного секторов. Форум объединит ведущих инвесторов, предпринимателей, представителей финансовых организаций и государственных структур для обсуждения возможностей развития различных отраслей экономики.

Участникам форума будет предоставлена возможность:

ознакомиться с перспективными проектами в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий и других отраслей;

узнать о мерах поддержки частного бизнеса;

установить связи с международными и локальными инвесторами, финансовыми институтами и представителями бизнеса;

принять участие в экспертных сессиях, посвященных лучшим мировым практикам ведения бизнеса и инвестирования в регионе.

В рамках мероприятия представители бизнеса Туркменистана представят свои проекты потенциальным инвесторам и партнерам.

Регистрация уже открыта. Не упустите возможность стать частью этого значимого события. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на официальном сайте форума www.ift.com.tm и обеспечьте себе место среди лидеров инвестиционного сообщества!

Контактная информация: эл.почта info@tmt.tm, +99312753648, +99312753644

///nCa, 24 января 2025 г. (Материал предоставлен организаторами форума)