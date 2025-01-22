TEIF 2025: Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана состоится в Куала-Лумпуре, Малайзия, 23-24 апреля 2025 года

Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) состоится в Куала-Лумпуре, Малайзия, 23-24 апреля 2025 года. Это эксклюзивное мероприятие соберет международных инвесторов, представителей правительства, лидеров отрасли и экспертов для изучения перспективных инвестиционных возможностей и обсуждения стратегического развития ключевых секторов экономики Туркменистана.

Основными организаторами Форума являются государственные концерны “Туркменгаз”, “Туркменнебит” и Торгово-промышленная палата Туркменистана в партнерстве с ХО «Туркмен Энергия Форум». Это мероприятие, проводимое в ведущей столице мира, направлено на расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в энергетический, транспортно-коммуникационный, строительный и финансовый секторы Туркменистана и укрепление диалога по дальнейшему устойчивому развитию энергетического сектора.

В форуме примут участие более 300 делегатов из более чем 30 стран, в том числе более 40 выдающихся докладчиков из различных секторов экономики. Мероприятие будет посвящено инвестиционным возможностям и активизации дискуссий по ключевым направлениям развития Туркменистана, в том числе это:

Энергетический сектор: Возможности экспорта природного газа, строительство новых газовых мощностей, выработка электроэнергии и оптимизация добычи на зрелых месторождениях.

Нефтегазовая промышленность: модернизация нефтеперерабатывающих заводов, инвестиционные возможности в туркменском секторе Каспийского моря, оптимизация добычи нефти на зрелых месторождениях

Инфраструктура и строительство: Крупномасштабные строительные проекты, транспорт, логистика, информационные технологии, телекоммуникации

Экономическое и промышленное развитие: расширение экспортного потенциала промышленной, сельскохозяйственной, текстильной и пищевой продукции наряду с ростом частного сектора.

Устойчивое развитие: проекты в области экологически чистой энергетики, сокращение выбросов метана и CO2, а также развитие возобновляемых источников энергии, включая солнечную и ветровую.

В повестку дня TEIF 2025 войдут сессии на темы:

«2025-Международный год мира и доверия: Роль Туркменистана в формировании будущего глобальной энергии и устойчивого развития»;

«Новые инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: Природный газ и Монетизация»;

«Ускорение процесса привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты в Туркменистане с акцентом на строительство, транспорт, информационные технологии и телекоммуникацию»;

«Инвестиционные возможности в энергетическом секторе Туркменистана: Нефть и Нефтехимия»;

«Развитие производства и увеличение экспорта промышленных, сельскохозяйственных, текстильных и пищевых продуктов»;

«Стратегии, основанные на ЦУР ООН: сокращение выбросов метана и углекислого газа и стимулирование инноваций в области чистой энергетики».

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ

В этом году TEIF 2025 пройдет в престижном конференц-центре Куала-Лумпура (Kuala Lumpur Convention Centre – KLCC), культовом месте, расположенном в самом сердце столицы Малайзии.

KLCC – это заведение мирового класса, известное своей современной инфраструктурой и выгодным расположением в знаменитом районе городского центра Куала-Лумпура. Это делает его идеальным местом для проведения крупных международных мероприятий, таких как TEIF 2025.

Расположенный рядом со всемирно известными башнями-близнецами ПЕТРОНАС и имеющий вид на пышный парк KLCC, Центр является идеальным местом для проведения встреч, конференций, выставок и других мероприятий, проводимых в рамках TEIF 2025.

Более подробная информация на сайте https://teif-turkmenistan.com/ru

///nCa, 22 января 2025 г.