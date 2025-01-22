«Буиг» подтвердила заинтересованность в развитии сотрудничества с Туркменистаном

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с руководителем французской группы компаний «Буиг» Мартеном Буигом в ходе визита в Княжество Монако.

Мартен Буиг выразил признательность за возможность встречи и отметил, что для «Буиг» большая честь сотрудничать с Туркменистаном и участвовать в масштабных проектах, особенно в преобразовании архитектурного облика Ашхабада. Он также передал тёплые слова приветствия Президенту Сердару Бердымухамедову.

Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, поблагодарил за добрые слова и передал приветствие от имени главы государства Мартену Буигу. Он отметил, что расширение взаимовыгодного сотрудничества с крупными зарубежными компаниями является одним из основных направлений внешнеэкономической стратегии Туркменистана. Компания «Буиг» была названа давним и надёжным деловым партнёром Туркменистана.

Мартен Буиг отметил, что компания всегда руководствовалась советами и предложениями Аркадага в осуществлении проектов мирового значения в Туркменистане. В этом контексте он подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении позиций на туркменском рынке.

Национальный лидер высоко оценил деятельность французской компании и выразил готовность Туркменистана к углублению взаимодействия. Подчеркивалось, что Ашхабад стремительно развивается и укрепляет свои позиции как центр регионального и мирового сотрудничества.

Председатель Халк Маслахаты подчеркнул, что гармоничное сочетание передовых архитектурных, инженерно-технических разработок и лучших принципов национальной архитектуры, творческий подход, активное использование инновационных технологий, строгое соблюдение норм экологической безопасности являются важными аспектами реализуемой в Туркменистане масштабной градостроительной программы, а уровень качества и сдача в эксплуатацию объектов в установленные сроки выступают первоочередными требованиями.

В ходе встречи Национальный лидер выразил заинтересованность Туркменистана в сотрудничестве в сфере цифровых систем и готовность рассмотреть предложения компании «Буиг».

Мартен Буиг заверил, что «Буиг» и впредь будет ответственно подходить к своим партнерским обязательствам и приложит все усилия для успешного претворения в жизнь доверенных проектов.///nCa, 22 января 2025 г.