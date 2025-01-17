Модернизация высшего образования в Туркменистане: роль проектов ЭРАЗМУС+

С начала 2025 года в высших учебных заведениях Туркменистана проходят «Информационные сессии ЭРАЗМУС +», объединяющие участников различных проектов, осуществляемых в рамках программы Европейского Союза. Эти сессии предоставляют возможность ознакомиться с мероприятиями и условиями конкурса ЭРАЗМУС+ на 2025 год, а также с результатами текущих и завершённых проектов.

В Туркменистане успешно реализуются четыре проекта европейской программы «Повышение потенциала высшего образования», в том числе:

HWCA – «Модернизация существующих или разработка новых учебных программ по управлению водными ресурсами и водной дипломатии». Участниками являются Туркменский государственный университет имени Махтумкули и Туркменский сельскохозяйственный институт.

CircuIEC – «Разработка инновационных учебных программ и модулей в области циркулярной экономики и устойчивого развития». В проекте участвуют Туркменский государственный институт экономики и управления, Туркменский государственный институт финансов, Академия наук Туркменистана и Международный научно-технологический парк.

GDCAU – «Зелёные навыки и устойчивое развитие для университетов Центральной Азии». Проект реализуется Международным университетом нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Международной академией коневодства имени Аба Аннаева.

ESGCA – «Окружающая среда, общество и управление: принципы ESG в университетах и на рынке труда в Центральной Азии». Участниками являются Международный университет нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева и Государственный энергетический институт Туркменистана. Аббревиатура ESG означает «экология, социальная политика и корпоративное управление».

Участники информационных сессий представили отчеты об успешном опыте работы в рамках проектов ЭРАЗМУС+.

Так, преподаватель Туркменского государственного института экономики и управления Арслан Маткаримов подчеркнул важную роль программы в укреплении сотрудничества и обмена опытом. Важность подобных проектов заключается в расширении академических горизонтов, углублении межкультурных связей и подготовке специалистов в соответствии с международными стандартами.

Главный эксперт отдела международных связей Академии наук Туркменистана Рустам Гаджиев рассказал об участии в проектах MIETC и CircuIEC. Комментируя участие туркменской стороны в проекте CircuIEC, Гаджиев отметил, что проект стартовал в ноябре 2023 года и рассчитан на 36 месяцев. Целью проекта CircuIEC является наращивание профессионального потенциала вузов стран Центральной Азии в области циркулярной экономики. Это направлено на предоставление студентам и преподавателям компетенций, соответствующих потребностям местных рынков труда и экологическим проблемам региона.

Старший преподаватель Туркменского государственного института финансов Шохрат Бяшимов ознакомил с деятельностью экспертов по реформированию системы высшего образования. Основные задачи этой экспертной группы заключаются в обеспечении вузов необходимым объемом современных знаний для поддержки реформ, участие в разработке стратегий и реформ для страны, опираясь на международные конвенции и декларации в области образования, укрепление связей между сектором высшего образования и экономической средой.

Преподаватель Туркменского государственного института культуры Марал Муратлыева рассказала о стажировке в Турции, организованной в рамках проекта по международной мобильности. Эти проекты предоставляют возможность преподавателям и студентам обучаться за рубежом. Стажировка Марал Муратлыевой в Турции способствовала обмену опытом и укреплению профессиональных связей. Одним из важных критериев отбора кандидатов для участия в программе является свободное владение английским языком.

Программа ЭРАЗМУС+, рассчитанная на 2021–2027 годы, способствует совершенствованию системы образования, профессиональной подготовке специалистов для различных секторов экономики. Особое внимание уделяется социальной интеграции, активному участию молодежи в жизни общества, а также переходу к «зеленым» и цифровым технологиям. Координацию программы осуществляет Европейское исполнительное агентство по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам (EACEA). Национальный офис ЭРАЗМУС+ способствует распространению информации о возможностях программы для граждан Туркменистана. ///nCa, 17 января 2025 г. (на основе материалов газеты «Нейтральный Туркменистан»)