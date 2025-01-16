В Ашхабаде отпразднована 33-я годовщина образования ВС Узбекистана

15 января Посольство Узбекистан в Туркменистане провело брифинг в честь Дня защитика Родины и 33-летия со дня основания Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Официальным гостем со стороны правительства Туркменистана на торжественной встрече был заместитель министра обороны-Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана, полковник Акмырат Анеметов.

Ниже приводим выступление Посла Узбекистана в Туркменистане Равшанбека Алимова:

Уважаемый заместитель министра обороны-Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана, господин полковник Ақмырат Аганиязович Анеметов, уважаемые военные атташе посольств стран-партнеров, господа офицеры, участники и гости нашего мероприятия!

Позвольте от имени Посольства Республики Узбекистан в Туркменистане сердечно приветствовать всех Вас на сегодняшнем брифинге, посвященном Дню защитика Родины и 33-летию со дня основания Вооруженных Сил Республики Узбекистан и выразить глубокую признательность за то, что Вы смогли присоединиться к нам и разделить в нами этот праздник.

Наша священная Родина – Узбекистан, сегодня возрождается и последовательно развивается по пути реализации Стратегии Нового Узбекистана.

Под руководством Президента нашей страны, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева трудолюбивый многонациональный народ Узбекистана добивается новых успехов в общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах развития.

Верные своей присяге и с честью выполняющие свой священный долг, а также продолжая традиции наших великих предков, наши сыновья храбро и доблестно несут службу, охраняют мирную и созидательную жизнь граждан нашей страны, надёжно защищают независимость, суверенитет, территориальную целостность Республики Узбекистан.

Мы всегда помним,что Вооруженные Силы Узбекистана – это надежная опора и гордость нашего народа, залог устойчивого развития страны и в этом духе мы воспитываем нашу молодежь и детей.

По инициативе Президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в результате широкомасштабных реформ, проведенных в нашей стране за последние годы, имидж и потенциал нашей национальной армии коренным образом изменились. Сегодня Вооруженные силы Узбекистана стали мощной силой, мобильной и хорошо вооруженной, способной обеспечить безопасность и стабильность нашей страны, нерушимость наших границ.

В этом процессе Конституция Республики Узбекистан, принятая на основе всенародного референдума, предоставила огромные возможности и для коренного изменения облика нашей армии, повышения боевой мобильности войск и продолжения масштабных реформ, направленных на дальнейшее укрепление обороноспособности государства.

Современная быстро меняющаяся и порой труднопредсказуемая международная военно-политическая ситуация, которая сегодня кардинально и качественно изменилась, тенденции ее развития на фоне различных глобальных угроз означают, насколько важно сохранить наше самое ценное богатство – мир и согласие, царящие в нашем обществе.

В стратегии «Узбекистан – 2030», принятой указом президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, четко определено, что дальнейшее укрепление оборонного потенциала нашей страны и развитие наших Вооруженных Сил является одним из важнейших приоритетных направлений государственной политики.

Безусловно, укрепление обороноспособности страны нельзя представить без активного международного сотрудничества и укрепления основ дружественных и партнерских отношений с зарубежными странами, такими как братским Туркменистаном, с которым Узбекистан связывают многовековые узы братских и добрососедских отношений.

Благодаря твердой политической воле Лидеров Узбекистана и Туркменистана, за последние годы узбекско-туркменские отношения поднялись на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства.

В Узбекистане высоко ценят и дорожат дружественными отношениями с Туркменистаном. Глубоко впечатляют огромные успехи в развитии Туркменистан, как внутри страны, так и на междуународной арене. Мы в Узбекистане искренне рады успехам братского туркменского народа. Узбекистан всегда поддерживает созидательные международные инициативы Руководства Туркменистана, готовы и далее тесно взаимодействовать с нашими туркменскими партнерами в рамках различных Междунамродных Организаций.

Очень активно развивается также узбекско-туркменское сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Между странами проводятся взаимные визиты для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в военной сфере. Также проводится системное взаимодействие по подготовке кадров в системе оборонных ведомств.

Кроме того, между Министерством обороны Туркменистана и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан налажено сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сторонами постоянно совершенствуется нормативно-правовоя основа двустороннего взаимодействия в данной сфере. Так, в октябре 2024 года стороны ратифицировали Соглашение между Министерством обороны Республики Узбекистан и Министерством обороны Туркменистана о сотрудничестве в сфере обороны», которое сформировало широкие новые возможности для взимовыгодного сотрудничества оборонных ведомств двух стран.

В заключении, позвольте еще раз выразить глубокую признательность туркменской стороне за поддержку в организации сегодняшнего мероприятия, поблагодарить вас за участие и пожелать всем нам плодотворной работы и всяческих успехов.

Благодарю за внимание!

Также приводим текст доклада модератора брифинга, посвященный оборонным реформам и мерам по наращиванию потенциала Вооружённых Сил Республики Узбекистан:

В условиях мирного процветания и развития Республики Узбекистан Вооруженные Силы 14 января будут отмечать тридцатитрёхлетнюю годовщину со дня своего образования.

Это хорошая возможность проинформировать вас о реформах и мерах, принимаемых правительством по наращиванию потенциала национальной армии. Мы создали наши Вооруженные силы, которые немногочисленны, мобильны и хорошо оснащены самыми передовыми видами оружия.

Сегодня с уверенностью можно отметить, что Вооруженные Силы Республики Узбекистана на современном этапе своего развития способны надежно и с высокой эффективностью обеспечить неприкосновенность наших границ и территориальной целостности страны, защитить мирную и спокойную жизнь нашего народа.

В ходе военного строительства мы исходили из принципов миролюбивости внешней политики республики, оборонной направленности доктрины и необходимости решать межгосударственные вопросы мирным политическим путем.

Национальная армия создана в августе 1991 года после обретение независимости Республикой Узбекистан. Президент одновременно является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами и осуществляет общую руководству обеспечением государственной безопасности, строительства, подготовки и размещения военных организаций.

Вооруженные Силы Республики Узбекистан были созданы на основании Указа Президента страны от 14 января 1992 года.

20 февраля согласно Указу Президента, руководство взятыми под юрисдикцию республики частями возложено на Министерство по делам обороны Узбекистана.

В развитии Вооруженных Сил Республики Узбекистан можно выделить пять основных периодов как указана на слайдах 1991-1995 гг.; 1995-1998 гг.; 1998-2001 гг.; 2001-2017 гг., и 2017-по настоящее время.

За годы независимости армия Узбекистана прошла сложный и вместе с тем славный путь. Вооруженные Силы стали надежным гарантом обеспечения независимости, мирной и благополучной жизни, успешного осуществления демократических преобразований.

И я хотел бы, остановиться на проведенные реформы в Вооруженных силах в период с 2017 по настоящее время

В 2017 году Президент Республики Узбекистан утвердил Стратегию действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

В стратегии действий пятое направление была посвящена обеспечению безопасности и в целом основной целью Стратегией действий, заключалась в коренном повышении эффективности проводимых реформ.

В рамках исполнении пунктов Стратегии действии в военной сфере обеспечения безопасности принято более 40 законодательных и нормативно-правовых актов, в том числе Закон Республики Узбекистан «Об Оборонной доктрине».

Оборонная доктрина носит сугубо оборонительный характер.

Наша страна со всеми странами строит отношения на основе приоритета национальных интересов, с учетом общепризнанных принципов и норм международного права, взаимной выгоды, равноправия и невмешательства во внутренние дела других государств, урегулирования всех спорных вопросов мирным путем.

Следует отметить, что принятие документа придало важный импульс в повышении боевой мощи наших Вооруженных Сил.

Оптимизированы структуры центральных органов министерств и ведомств силовых структур, усовершенствованы их управленческие функции и задачи, создана Национальная гвардия Республики Узбекистан.

Преобразованы военные округа, Войска ПВО и ВВС, а также в целях совершенствования практических навыков военнослужащих по контракту созданы 16 учебных центров по различным специальностям, базы подготовки десантников и центры горной подготовки.

На сегодняшний день подготовка военных кадров осуществляется в Академии Вооруженных Сил, Чирчикском высшем танковом командно-инженерном училище, Институте военной авиации, Институте информационно-коммуникационных технологий и связи, Военно-медицинской академии, Центре подготовки младших специалистов и соответствующих учреждениях СГБ, МВД, МЧС, Национальной гвардии, которые отвечают международным стандартам.

В рамках проводимых реформ в сфере военного строительства в 2018 году в каждом регионе созданы военно-административные сектора, руководство над которым возложено на главу местного органа государственной власти.

В целях обеспечения мирного и стабильного развития Узбекистана проведена масштабная работа по совершенствованию системы боевой и оперативной подготовки войск Вооруженных Сил.

Созданы хорошо оснащенные, мобильные подразделения, способных выполнять весь спектр задач по обеспечению безопасности нашего государства, защите суверенитета и территориальной целостности страны, и мирной жизни наших граждан.

На новом этапе развития страны, в 2017 году был создан Государственный комитет Республики Узбекистан оборонной промышленности.

На фоне этого приняты комплексные меры по оснащению армии новым вооружением и современной военной техникой, как системами связи, средствами разведки, беспилотными летательными аппаратами, бронетехникой и систем ПВО.

В целях воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма к Родины в 2022 году при Министерстве обороны создано детско-юношеское движение «Ватан таянчи».

В рамках проводимых реформ по укреплению безопасности и оборонного потенциала страны особое внимание уделено вопросам всестороннего укрепления социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

Внедрена практика льготного ипотечного кредитования жилья для военнослужащих и сотрудников министерств и ведомств, входящих в состав Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Кроме того, во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан 2018 году правительством утвержден порядок выдачи рекомендаций для поступления детей военнослужащих на учебу в высшие образовательные учреждения республики на квотной основе.

В последние годы в результате проведенных масштабных реформ значительно выросли авторитет и потенциал национальной армии.

Вооруженные Силы Узбекистана активно развивают сотрудничество с зарубежными партнерами.

В течение 2017-2024 годов по вопросам военного и военно-технического сотрудничества подписано и ратифицировано парламентом восемь двусторонних и многосторонних международных договоров.

Утверждены и реализуются отдельные планы военного сотрудничества с рядом зарубежных стран, в том числе с такими, как Казахстан, Кыргызстан Таджикистан, Азербайджан, Турция, Германия, Франция, Индия, США и др.

На основании двусторонних договорённостей между Министерством обороны Республики Узбекистан и зарубежными странами в целях повышения уровня боевой подготовки и изучения зарубежного опыта проводятся совместные учения со странами как: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Азербайджан, Индия, Пакистан, Турция, США.

Благодаря реформам, проведенным в последние годы, значительно возросла боевая мощь нашей национальной армии. Это подтверждается и тем, что наши военнослужащие принимают достойное участие в таких международных состязаниях и играх, как «Кембрийский патруль» (Великобритания), «Командный дух» (Пакистан), «Лучшая снайперская команда» (Турция), «Лучший воин» (США), в Республике Корея и завоевали почетные первые и вторые места.

По информации Global Firepower Index-2025 Узбекистан занял 58-е место в рейтинге самых сильных армий мира, который охватывает 145 стран.

В целях обеспечения волеизъявления нашего народа о строительстве свободного и процветающего, сильного Нового Узбекистана правительством утверждена Стратегия “Узбекистан-2030” в котором верховенство закона, безопасность и стабильность являются одними из основных направлений.

В целом, реализуемые под непосредственным руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами комплексные меры военного строительства обеспечивают эффективное достижение стратегических целей развития Узбекистана в сфере укрепления обороноспособности страны.

Спасибо за внимание!

Несколько фото с мероприятия: