Министры иностранных дел Туркменистана и Казахстана обсудили вопросы двусторонней повестки дня

16 января 2025 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министр иностранных дел Рашид Мередов провёл телефонный разговор с Заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Республики Казахстан Муратом Нуртлеу.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций, сообщает МИД Казахстана.

Министры также рассмотрели график мероприятий на высшем и высоком уровнях в текущем году. ///nCa, 16 января 2025 г.