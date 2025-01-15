Министр иностранных дел Туркменистана принял замминистра иностранных дел Италии

14 января 2025 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом, сообщает МИД Туркменистана.
В ходе встречи дипломаты отметили значимость двустороннего политического диалога. Рассмотрены перспективы развития отношений между Туркменистаном и Италией в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах.
Было отмечено, что важную роль в продвижении двусторонних связей играют контакты на высшем и высоком уровнях.
Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в рамках международных организаций и в формате «Центральная Азия – Италия». Подчеркнут позитивный опыт взаимодействия на полях ООН. Отмечена значимость обоюдной поддержки международных инициатив, нацеленных на укрепление мира и устойчивого развития.
Стороны выразили уверенность в продолжении плодотворного партнерства по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
В Ашхабаде прошли туркмено-итальянские политические консультации
В этот же день состоялись туркмено-итальянские политические консультации.
Туркменскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов, а итальянскую – заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.
В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы туркмено-итальянского взаимодействия. Наряду с этим состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Собеседники рассмотрели вопросы проведения совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия.
Дипломаты отметили большие возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества. В этой связи подчеркнута актуальность проведения встреч и форумов между представителями деловых кругов.
Констатирована значимость укрепления межгосударственного сотрудничества в сферах археологии, образования и культуры.
Стороны подтвердили обоюдный настрой на активизацию политического диалога, расширение взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
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Чириелли проведет в Ашхабаде встречи с представителями итальянских компаний, преподавателями итальянского языка и студентами, а также посетит археологический памятник «Ниса».///МИД Туркменистана, 14 января 2025 г.