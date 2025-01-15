Голос Туркменистана в Бельгии: значимость нейтралитета в современном мире

Партнер Посольства Туркменистана в Бельгии, Дерья Сойсал, член бельгийского института Diplomatic World и независимый эксперт по вопросам окружающей среды, специализирующаяся на истории и географии Центральной Азии, выступила на радио Gold FM. Она рассказала о значимости нейтралитета Туркменистана, его вкладе в укрепление мира на международной арене и инициативе страны по провозглашению Международного года мира и доверия.

Дерья уделила особое внимание историческому контексту провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистаном, который был объявлен 12 декабря 1995 года. Она отметила, что концепция нейтралитета стала фундаментальной частью политической культуры страны, способствовав укреплению её национальной идентичности, развитию дипломатических и экономических связей с другими государствами, а также успешному участию Туркменистана в урегулировании региональных конфликтов в 1990-х годах.

Эксперт также подчеркнула международное признание Туркменистана, особо отметив слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который высоко оценил политику нейтралитета страны, её значительный вклад в укрепление международных отношений и успехи в достижении Целей устойчивого развития. В завершение Дерья подчеркнула, что политика нейтралитета Туркменистана, официально поддержанная ООН, остаётся важным инструментом для обеспечения стабильности и безопасности как в регионе, так и во всём мире.

Gold FM, радиостанция, расположенная в Брюсселе, вещает на частоте 106.1 MHz FM. Она ориентирована на турецко- и франкоговорящую аудиторию, предлагая разнообразный контент: от поп-музыки и народных мелодий до новостей и ток-шоу. Основанная 5 мая 2005 года, станция стала важной частью жизни местного сообщества в Бельгии.

Слоган Gold FM – «Радио, как золото» – отражает стремление предоставлять качественные и вдохновляющие программы для своей аудитории. Радиостанция активно поддерживает культурные события, такие как театральные постановки и концерты, тем самым способствуя укреплению связей внутри общины. Слушатели могут наслаждаться прямым эфиром как через официальный сайт станции, так и через другие онлайн-платформы.///nCa, 15 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Бельгии)