Веха нейтралитета: Туркменистан в Международный год мира и доверия

Марал Рахымова – второй секретарь Посольства Туркменистана в Бельгии, Представительства Туркменистана при ЕС.

2025 год знаменует собой поворотный момент для Туркменистана, поскольку в этом году страна отмечает 30-летний юбилей своего статуса нейтралитета, что совпадает с Международным годом мира и доверия – всемирной инициативой, инициатором которой является сам Туркменистан. Этот двойной праздник подчеркивает непреходящее влияние нации на укрепление международного мира, развития и дипломатической гармонии.

Нейтралитет Туркменистана был официально признан 12 декабря 1995 года, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию, подтверждающую его нейтральный статус. Этот статус получил поддержку всех 185 государств-членов ООН в то время. С тех пор нейтралитет стал руководящим принципом внешней политики Туркменистана, позиционируя его как надежного защитника мира и важнейшего партнера на мировой арене. Это обязательство ежегодно отмечается как День нейтралитета 12 декабря. Еще больше укрепив его мировое значение, предложение Туркменистана привело к провозглашению ООН 12 декабря Международным днем ​​нейтралитета в 2017 году, что подчеркивает жизненно важную роль нейтралитета в содействии миру и безопасности во всем мире.

Благодаря своей нейтральной позиции Туркменистан поддерживает сбалансированные отношения с крупными державами и соседними странами. Придерживаясь таких принципов, как уважение суверенитета, невмешательство и приоритетность дипломатического взаимодействия, страна придерживается философии “дружбы со всеми и враждебности ни к кому”.

С экономической точки зрения нейтралитет сыграл важную роль в формировании Туркменистана как безопасного и привлекательного центра для международных инвестиций. Сотрудничество страны с глобальными партнерами способствовало модернизации и развитию экономики, о чем свидетельствуют такие знаковые проекты, как газопровод Туркменистан–Китай, развитие инфраструктуры в Афганистане и строительство трубопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). Эти усилия подчеркивают стратегическую роль Туркменистана в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

В вопросах безопасности нейтральный статус Туркменистана распространяется и на его оборонную политику. Его военная доктрина носит исключительно оборонительный характер и направлена на защиту национального суверенитета. Избегая военных союзов и блоков, Туркменистан избегает региональных конфликтов, вместо этого сосредоточившись на самостоятельном укреплении своего оборонительного потенциала. Такой подход укрепил репутацию страны как оплота стабильности в геополитически чувствительном регионе.

Нейтралитет Туркменистана также глубоко укоренился в его культуре, пропагандируя ценности терпимости и мирного сосуществования. Эта философия лежит в основе активного участия страны в региональных усилиях по миростроительству. Известными примерами являются ее посредничество во время гражданской войны в Таджикистане (1995-1996) и поддержка резолюций ООН по урегулированию афганского кризиса (1999-2000). С 2007 года Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, базирующийся в Ашхабаде, способствует достижению этих целей. В 2024 году дипломатические инициативы Туркменистана завершились принятием резолюции ООН, в которой Центральная Азия была объявлена зоной мира, доверия и сотрудничества.

Международный год мира и доверия, объявленный в 2025 году по инициативе Туркменистана и поддержанный 86 государствами-спонсорами, направлен на активизацию глобальных усилий по налаживанию диалога и превентивной дипломатии. Эта инициатива укрепляет репутацию Туркменистана как лидера в укреплении международного сотрудничества.

В рамках празднования в 2025 году пройдут крупные мероприятия, в том числе Международный форум мира и доверия в декабре. Эти мероприятия продемонстрируют достижения Туркменистана за 30 лет в решении ключевых глобальных задач, таких как устойчивое развитие, региональная стабильность и урегулирование конфликтов. В ходе обсуждений особое внимание будет уделено стратегиям укрепления регионального сотрудничества и построения устойчивого будущего.

Вклад Туркменистана в глобальную энергетическую дипломатию особенно значителен. Пропаганда стабильного транзита энергии и взаимосвязанности привела к принятию множества резолюций ООН (2008, 2013 и 2023). Трубопровод ТАПИ является символом приверженности Туркменистана укреплению региональной взаимосвязанности и взаимного процветания.

Инфраструктурные проекты, такие как транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, еще раз иллюстрируют ключевую роль Туркменистана в обеспечении связи Центральной Азии с мировыми рынками. Эти инициативы способствуют экономическому прогрессу и стабильности во всем регионе.

Одновременное празднование 30-летия нейтралитета и Международного года мира и доверия отражает непоколебимую приверженность Туркменистана принципам мирного сосуществования и глобального сотрудничества. Признавая свои прошлые достижения, страна остается непоколебимой в своем видении гармоничного и процветающего мира, подтверждая свою позицию сторонника мира и международной солидарности.///nCa, 14 января 2025 года (первоначально опубликовано здесь: https://www.commonspace.eu/opinion/opinion-milestone-neutrality-turkmenistan-international-year-peace-and-trust )