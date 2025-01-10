Международный год мира и доверия и 30-летие нейтралитета: в Туркменистане определены ключевые направления подготовки к национальным и международным мероприятиям

9 января под руководством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Организационного государственного комитета по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю 30-й годовщины нейтралитета Туркменистана и объявления Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года «Международным годом мира и доверия»

В заседании приняли участие Председатель Меджлиса и члены Кабинета Министров.

Открывая заседание, Аркадаг Бердымухамедов отметил, что в нынешнем году к 30-летию нейтралитета и «Международному году мира и доверия», которые будут торжественно отмечаться по всей стране, приурочено множество международных мероприятий, в том числе за рубежом.

Руководство деятельностью Организационного государственного комитета возложено на Халк Маслахаты Туркменистана. В связи с этим Национальный лидер озвучил ряд поручений парламенту и правительству.

Обращаясь к руководителю Меджлиса Д.Гулмановой, Председатель Халк Маслахаты отметил важность совершенствования законодательной деятельности в свете намеченных мероприятий и расширения агитационно-просветительской работы среди населения. Подчёркивалась также необходимость разработки совместно с вице-премьером Х.Гелдимырадовым и председателем Центрального банка проекта юбилейной медали и памятного знака по случаю «Международного года мира и доверия» и славной 30-й годовщины нейтралитета страны.

Вице-премьеру Х.Гелдимырадову (экономический и финансовый блок) поручено оказать надлежащую финансовую поддержку в контексте предстоящих мероприятий, а вице-премьеру Б.Аманову (нефтегазовый сектор) – необходимое содействие в решении организационных задач.

Вице-премьеру Т.Атахаллыеву (агропромышленный комплекс) поручено подготовить предложения, связанные с разнообразными товарами, национальными блюдами, являющимися украшением праздничных дастарханов. Аркадаг подчеркнул важность держать под контролем снабжение населения продуктами высокого качества и в широком ассортименте, включая хлебобулочные изделия, овощи и бахчевые, фруктовые соки и напитки.

На упаковках продовольственной продукции должен быть размещен девиз и символ нынешнего года.

Вице-премьеру Б.Аннамаммедову (курирующему город Ашхабад, сектор промышленности и энергетики) поручено создать в дни мероприятий наиболее комфортные условия для культурного отдыха жителей и гостей столицы, обеспечить её благоустройство и проведение декоративных работ в контексте девиза года.

Вице-премьеру по торговому сектору Н.Атагулыеву поручено открыть торговые точки в городе Ашхабад и велаятах, обеспечить торговлю национальными сувенирами и памятными подарками.

Также предприятия текстильной промышленности должны наладить выпуск подарочной продукции.

Вице-премьеру М.Мамедовой, курирующей сферу культуры, поручена организация культурных мероприятий и освещение международных событий в СМИ.

Вице-премьеру Б.Ораздурдыевой (образование, наука, спорт) поручено подготовить соответствующие предложения по организации международных научно-практических конференций, связанных с предстоящими мероприятиями, а также семинаров в высших учебных заведениях, посвящённых юбилею нейтралитета страны и девизу нынешнего года.

На вице-премьера, министра иностранных дел Р.Мередова возложены обязанности заместителя Председателя Организационного государственного комитета. Аркадаг поручил вице-премьеру провести необходимую работу по подготовке международных и сопутствующих мероприятий, согласованию протокольных и организационных вопросов.

Главе МИД совместно с заместителями Председателя Кабинета Министров разработают программу международных мероприятий и список иностранных делегаций – участников торжеств.

Генеральному директору Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыеву поручено проконтролировать прибытие, приём и отъезд гостей специальными авиарейсами. Наряду с этим Председатель Халк Маслахаты подчеркнул важность обеспечения качественной связи, в том числе интернет-услуг, а также предоставления автомобилей высокопоставленным представителям официальных делегаций.

В связи с предстоящими международными мероприятиями Гурбангулы Бердымухамедов поручил участникам заседания осуществлять тесное взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями ООН в рамках курируемых ими сфер.

В настоящее время наша страна в соответствии с принципами мира и доверия поддерживает плодотворное сотрудничество со специализированными учреждениями Организации Объединённых Наций и успешно реализует обозначенные программы общечеловеческого значения. В данной связи в целях дальнейшего развития партнёрства с ООН члены Организационного государственного комитета в ближайшие дни совершат визит, отметил Председатель Халк Маслахаты.

Также он поручил членам комитета подготовить совместно концепцию по проведению на высоком уровне мероприятий по случаю празднования юбилея постоянного нейтралитета Туркменистана. ///nCa, 10 января 2025 г.