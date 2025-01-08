Дженнет Гарлыева: Возрождение традиционного ремесла в современном мире

Дженнет Гарлыева, индивидуальный предприниматель из города Ашхабада, превратила свое увлечение в успешный бизнес, основанный на производстве домотканых материалов из верблюжьей шерсти. Девушка подчёркивает, что продолжает и развивает идею своей матери Шасенем.

Она использует традиционные методы ткачества, работая на модернизированных старинных деревянных станках, которые раньше использовались сотни лет назад в туркменских юртах.

В качестве сырья используется неокрашенная верблюжья шерсть, которая имеет натуральные кремовые, медовые, рыжеватые оттенки и оттенки молочного и горького шоколада. Иногда применяется натуральная подкраска шерсти с использованием плодов граната.

Шерсть обрабатывается вручную, начиная со стрижки одногорбого верблюда, мойки шерсти и заканчивая ткачеством.

Ткани изготавливаются полосами разной ширины, по технологии, схожей с изготовлением шелковой ткани кетени. Мастерицы могут производить до ста погонных метров текстиля в месяц.

Бизнес Гарлыевой зародился в 2018 году. Тогда после экспериментов и роста спроса внутри семьи было открыто производство. В работу активно включились родственники и помощники со стороны.

Производство постоянно развивается, закупается новое оборудование, улучшается качество полотна и изделий.

Большое количество надомниц, работающих дистанционно из сельской местности, участвуют в производственном процессе.

Из произведенного материала шьют разнообразные изделия, включая пиджаки, жилеты, шарфы, полупальто, пуловеры, а также предметы домашнего обихода, такие как пледы, подушки, одеяла, покрывала и национальные скатерти.

Вещи скроены в национальном ключе, носить или использовать их приятно, стильно и полезно для здоровья, ведь натуральная шерсть верблюда гигроскопична, сохраняет сухое тепло – лечебное для суставных и ревматоидных недомоганий. Наконец, такие изделия просто красивы, подчеркнут индивидуальность каждой женщины.

Каждое изделие уникально, что делает бизнес Дженнет Гарлыевой особенным.

Первые экспортные поставки модельного эксклюзива из числа верхней одежды состоялись в страны Евросоюза – Италию, Францию и Нидерланды.

Дженнет Гарлыева является идейным вдохновителем и лицом компании, представляя свою продукцию на различных фестивалях и выставках. Ее работы были представлены на международных мероприятиях, включая фестиваль «Атлас байрами» в Узбекистане, где они вызвали восхищение у мастеров из разных стран. И уже накопилось множество сертификатов участия в мероприятиях, подтверждающих признание ее работы.

Главной целью для семьи Гарлыевых является сохранение и развитие исторического культурного наследия, включающего народные ремесла. Бизнес Дженнет Гарлыевой сочетает сохранение древних технологий и традиций с современными тенденциями, способствуя популяризации этнографического дизайна и культурного обмена.

В планах – творческий рост и открытие учебного класса или площадки для демонстрации процесса изготовления ткани из верблюжьей шерсти.///nCa, 8 января 2025 г. (по материалам газеты «Нейтральный Туркменистан»)