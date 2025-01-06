Достижения агропромышленного комплекса Туркменистана в 2024 году

В рамках реализации Программы социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» продолжается реформирование агропрома. 2024 год стал очередным этапом на пути укрепления позиций агропроизводства, насыщения внутреннего рынка товарами и продукцией растениеводства и животноводства собственного производства.

Основные достижения сельского хозяйства Туркменистана в 2024 году:

Реконструкция структуры Министерства сельского хозяйства: создано пять подразделений: Государственные объединения – «Türkmengallaönümleri», пищевой промышленности Туркменистана, животноводческой и птицеводческой промышленности Туркменистана, «Türkmenobahyzmat» и Государственный концерн «Türkmenpagta».

К настоящему моменту в результате ежегодных поставок значительного количества дорогостоящей высокопроизводительной техники накоплен огромный парк сельхозагрегатов: зерноуборочных комбайнов, хлопкоуборочных машин, другой специализированной техники от известных мировых производителей.

Урожай пшеницы: В 2024 году собрано более 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна. Площадь земель, засеянных пшеницей в стране, составляет 690 тысяч гектаров.

Созданы научно-исследовательские институты Министерства сельского хозяйства Туркменистана. Институт зерноводства и земледелия разместились в Аркадаге.

В 2024 году были созданы новые сорта озимой пшеницы – «Serdar», «Arkadag», «Pyragy».

Начиная с 2024 года, государство повысило закупочные цены на пшеницу и хлопчатник. За одну тонну пшеницы фермеры получают 2000 манатов, за одну тонну средневолокнистого хлопка до 15 октября – 5 тысяч ман., до 15 ноября – 4 770 ман., а позднее – 4 550 ман. Тонковолокнистый сырец оплачивается дороже: до 15 октября за одну тонну – 6 700 ман., до 15 ноября – 6 400 ман., а до дня окончания сбора сырца – 6 100 ман.

Законодательство: В Туркменистане как минимум 20 законодательных актов сельскохозяйственного назначения касаются производства пищевых продуктов. Основными можно назвать «О ветеринарном деле» (2014 г.), «О продовольственной безопасности» в новой редакции и «О защите растений» (2016 г.), «О зерноводстве» (2017 г.) и др. Надзор за обеспечением качества и безопасности пищевых продуктов в нашей стране осуществляют Министерство сельского хозяйства Туркменистана и Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения и медицинской промышленнос­ти страны.

Водное хозяйство: В конце года открылись водоочистные сооружения – в городе Теджен (Ахалский велаят) мощностью 30 тысяч кубометров питьевой воды в сутки, в этрапе Ак бугдай – канализационное очистное сооружение производительностью 15 тысяч кубометров в сутки; в Мургабском этрапе (Марыйский велаят) – водоочистное сооружение суточной мощностью 25 тысяч кубометров.

Для очистной работы для оросительной и коллекторной гидросистем в страну закупаются земснаряды, а также землеройные агрегаты от производителей «Komatsu» и «Caterpillar». Всего за период с 2017 года закуплено 85 единиц земснарядов различных марок, мощностей, в течение 2024 года закуплено 8 агрегатов.

Водоучет: Вдоль Каракум-реки в течении года на всём протяжении русла установлено 70 ультразвуковых датчиков измерения уровня воды кыргызского производства.