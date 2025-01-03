Революционные археологические открытия в Турции в 2024 году

Турция, недавно привлекшая внимание археологических кругов по всему миру революционными открытиями, продолжает раскрывать значительные находки благодаря круглогодичным раскопкам, обнаруживая следы жизни, которые уходят на тысячи лет назад. Количество археологических исследований в стране, которое в 2023 году увеличилось до 720, уже выросло до 765 в 2024 году, а к 2026 году планируется достичь 800. 2024 год, названный Золотым Веком Археологии, оказался особенно примечательным, принесшим значительные находки из разных уголков Анатолии. Вот отобранный список самых потрясающих археологических открытий Турции в этом году.

• 4,000-летняя печать в Кютахье: Первая находка цилиндрических печатей из фаянса периода ассирийских торговых колоний, ранее обнаруженных только в крупных торговых центрах Центральной Анатолии, таких как Кюльтепе и Аджемхёюк, была найдена в Западной Анатолии на холме Тавшанлы в Кютахье. Эта печать, возраст которой около 4,000 лет, предоставляет доказательства новых торговых путей между восточной и западной Анатолией.

• Минойский кинжал в Анталии: Во время подводных раскопок, проведенных в районе Кумлуча в Анталии, был найден минойский бронзовый кинжал с серебряными заклепками на глубине 50 метров. Кинжал, сохранившийся под медным слитком в форме подушки, ранее не встречался, кроме как в Минойской цивилизации на острове Крит.

• Голова статуи Гигии и окрашенные статуи Скиллы в Денизли: В прошлом году археологи обнаружили 2100-летнюю голову статуи, относящуюся к Гигии, также известной как богиня здоровья, в древнем городе Лаодикея на юго-западе Турции в Денизли. Эта голова статуи имеет большое значение, поскольку она представляет собой искусно выполненное произведение, отражающее возрождение классического искусства в позднегреческий и эпоху императора Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.).

• 7800 летняя женская фигурка в Измире: Во время раскопок на холме Улучак в районе Кемалпаша, западная провинция Измир, была найдена женская фигурка, датируемая 5800-5900 годами до н. э. Эта фигурка возрастом 7800 лет имеет ярко выраженные губы, что заставляет археологов полагать, что она изображает женщину-сказочницу.

• Стрелы из битвы при Манцикерте в Муше: Поверхностные исследования и раскопки на месте битвы при Манцикерте в Муше, где турки победили Восточную Римскую империю и вошли в Анатолию в 1071 году, обнаружили 39 стрел, которые использовались как в армии Сельджуков, так и в Восточной Римской империи. Оказавшиеся в том же слое монеты с изображением императора Романа IV Диогена, захваченного в плен после его поражения при Манцикерте, подтверждают, что эти стрелы использовались в этом сражении.

• Первые панели Millefiori в Анталии: В поселении древнего города Мира в районе Демре, Анталия, археологи обнаружили несколько удивительных панелей для внутреннего декора, выполненных с использованием древней техники “Millefiori” (тысяча цветов), метода стеклодувного искусства, который создает характерные узоры, похожие на цветы. За исключением одного или двух маленьких фрагментов, это впервые, когда эти роскошные декоративные материалы были найдены в Турции.

• Древний список покупок мебели в Хатая: В руинах холма Аччана в Хатае был найден хорошо сохранившийся клинописный текст Бронзового века. Этот табличка, написанная на древнем аккадском языке, представляет собой список покупок мебели, включающий множество столов, стульев и табуретов, вероятно, заказанных царем. Это открытие показывает развитие мебельного производства в Бронзовом веке и процветание и богатство Бронзового царства Мукиш благодаря его стратегическому положению. ///nCa, 3 января 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)