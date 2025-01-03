Оливковые деревья: символ мира и благополучия в туркменской культуре

В Туркменистане оливковые деревья играют значительную роль, как в культуре, так и в сельском хозяйстве, особенно в западном регионе.

Оливковые деревья были впервые посажены на территории Этрекского этрапа Балканского велаята Туркменистана в 1934 году и с тех пор превратили этот район в цветущий сад.

В Этреке оливковые деревья растут повсюду: во дворах, на участках и вдоль улиц. Местные жители выращивают оливки не только ради плодов, но и как декоративное растение, которое украшает окружающую среду.

Каждый хозяин дома – садовод по призванию, о маслинах может говорить часами. Один из них – директор местной детской школы искусств, любитель-садовод Аразкурбан Баймаммедов.

«У нас растут многие виды субтропических растений, в том числе пальмы. Среди них «пальму первенства» удерживает оливковое дерево, пользу которого трудно переоценить. Полезны для здоровья человека не только его плоды, но и масло – самое чистое и лучшее из всех масел растительного происхождения, в чём легко убедиться на собственной практике. В их плодах около 70 процентов масла, содержащего питательные вещества, легко усваиваемые организмом», – говорит он. Зимой, когда в организме человека остро ощущается нехватка витаминов и других микроэлементов, их восполняют плоды оливковых деревьев, укрепляют иммунитет человека, защищают его от сезонных простудных болезней.

По словам его супруги Байрамсолтан, в хозяйстве нет специальной маслобойки. Но они производят масло способом ручного отжима. Из двух вёдер плодов выходит пол-литра натурального оливкового масла.

Плоды и масло оливкового дерева широко используются в профилактике и лечении различных заболеваний, включая проблемы желудочно-кишечного тракта, а также для очищения крови и при ожогах. Считается, что употребление оливок и оливкового масла помогает предотвратить гипертонию и болезни сердца.

У Баймаммедовых в хозяйстве всего пять деревьев, с каждого из них за сезон «снимается» 50–60 килограммов зелёных и тёмно-коричневых оливок. Часть урожая реализуется оптом и в розницу. Что остаётся, идёт на производство масла, маринуется для длительного хранения.

По словам садоводов, самый поздний сорт маслины «Marmara» сливу. Для получения масла первым делом очищают их от косточек, которые, как и ветки, считаются священными, из них в старину делали «tesbi» и посох, носили в руках. Высота оливкового дерева достигает около 10 метров, живут оливы очень долго.

Оливковое дерево является символом мира и нейтралитета Туркменистана, и его ветви изображены на государственном флаге.

Согласно легенде, оливковая ветвь, принесенная голубем Ною, возвестила о близости земли после всемирного потопа, что укрепило его символическое значение как символа мира. Оливковое дерево также называют древом жизни, подчеркивая его роль в обеспечении здоровья и долголетия. ///nCa, 3 января 2025 г. (на основе материалов газеты «Нейтральный Туркменистан»)