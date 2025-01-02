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В Туркменистане родился первый ребенок 2025 года – Международного года мира и доверия

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1 января 2025 года в городе Аркадаг в семье Оразджахан и Язмергена Атагельдыевых родился мальчик весом 4 килограмма 100 граммов и ростом 54 см. Малыш, названный Парахат, что в переводе с туркменского означает «Мир», стал первым новорождённым в Туркменистане в наступившем году.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», роды прошли в Центре охраны здоровья матери и ребёнка «умного» города. Мама и малыш находятся под присмотром высококвалифицированного медицинского персонала в суперсовременной клинике. По случаю рождения первенца Международного года мира и доверия, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа направили семье поздравления и подарки.

Оразджахан Атагельдыева, мать малыша, отметила: «Для меня сегодня великий праздник – я вновь стала мамой! Вместе с этим для меня огромная честь называться мамой первого в стране ребёнка наступившего года, девиз которого «Международный год мира и доверия». Именно поэтому мы решили назвать своего сына Парахат, что с туркменского языка переводится как «Мир»

Язмерген Атагельдыев работает учителем немецкого языка, а Оразджахан – домохозяйка. Семья проживает в современной квартире, а их труд достойно оплачивается. Рождение второго сына подтверждает уверенность молодёжи страны в завтрашнем дне.///nCa, 2 января 2025 г.

 

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