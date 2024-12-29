Туркменистан и Китай будут осуществлять более всестороннее, сбалансированное и пространственное развитие и сотрудничество во всех сферах – Посол Цянь Найчэн

В атмосфере дружбы и взаимопонимания прошло праздничное мероприятие, организованное Посольством Китая в Туркменистане. Торжество, посвященное Новому году и традиционному китайскому празднику Весны, прошло под девизом “Наслаждение вкусом Китая – Поиск очарования культуры”.

В фойе отеля “Йылдыз” гостей встречала яркая экспозиция. Книги, сувениры, изысканные китайские национальные костюмы погружали присутствующих в богатую культуру Поднебесной. Свои стенды представили также Китайские Южные Авиалинии и компания «Huawei», подчеркнув тесные связи между двумя странами.

Посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн в своем приветственном слове отметил стабильное развитие китайско-туркменских отношений всестороннего стратегического партнерства. “В новом году мы готовы идти вперед с туркменскими друзьями, чтобы в полной мере реализовать важные договоренности глав двух стран, постоянно углублять всестороннее стратегическое сотрудничество”, – подчеркнул дипломат.

Кульминацией вечера стало угощение гостей приема традиционными китайскими блюдами и увлекательная музыкальная программа. Гости смогли не только насладиться вкусами китайской кухни, но и окунуться в атмосферу китайского праздника.

Празднование в Ашхабаде стало ярким подтверждением крепких дружественных отношений между Китаем и Туркменистаном.

Ниже приводим полный текст выступления Посла КНР в Туркменистан Цянь Найчэн:

«Дамы и господа, дорогие друзья:

Горячо приветствую вас сегодня на праздничном приёме на тему “Наслаждение вкусом Китая – Поиск очарования культуры” в честь 2025 Нового года и Китайского праздника весны!

В 2024 году, под стратегическим руководством Лидеров двух стран, китайско-туркменские отношения всестороннего стратегического партнёрства сохранили стабильную динамику развития и уверенно продвинулись к созданию Сообщества единой судьбы. Обмены и контакты на высоком уровне между двумя странами становятся более тесными, а сотрудничество в различных областях, таких как энергетика, экономика и торговля, взаимосвязанности, наука и технологии и гуманитарное сотрудничество, продемонстрирует высококачественное развитие, включая успешное проведение заседаний Подкомитета по энергическому сотрудничеству и Подкомитета по научно-техническому сотрудничеству, проведение научно-инновационного форума и совместную организацию “Года культуры”. В ходе данного процесса молодые люди двух стран постоянно укрепляют своё взаимопонимание и дружбу благодаря взаимному обучению, а также активно отдают силу продолжению китайско-туркменской дружбы из поколения в поколение.

Культура – это мост для углубления связи между народами и содействия диалогу между цивилизациями. Китайская культура красочна и великолепна, в ней особое внимание уделяется открытости и инклюзивности. С целью того, чтобы показать китайскую культуру всесторонне, близко и с разных ракурсов, мы тщательно подготовили десять блоков, чтобы создать пространство, позволяющее каждому ощутить неповторимое очарование китайской культуры в иммерсивной манере.

Далее мы продолжим наслаждаться вкусной едой, дегустировать изысканные вина, смотреть выступление, а также будем проводить розыгрыши призов. Давайте вместе погрузимся в мир уникальности и инклюзивности, традиций и современности, а также в яркую жизнь китайской культуры!

Дорогие друзья!

Скоро наступит Новый 2025 год и Китайский праздник весны. В новом году Мы готовы идти вперёд с туркменскими друзьями, чтобы в полной мере реализовать важные договорённости Глав двух стран, постоянно углублять всестороннее стратегическое сотрудничество. Мы будем осуществлять более всестороннее, сбалансированное и пространственное развитие и сотрудничество во всех сферах, содействовать ускоренному углублению сотрудничества между Китаем и Центральной Азией, а также совместно работать над созданием более тесного китайско-туркменского Сообщества единой судьбы на благо двух стран и их народов!

Искренне поздравляю вас с наступающем Новым годом, желаю всем вам крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и исполнения всех желаний!

Спасибо!» ///nCa, 29 декабря 2024 г.

Фоторепортаж с мероприятия: