Туркменские специалисты посетили Сурханский государственный природный заповедник в Узбекистане – готовится транснациональная номинация Койтендагского и Сурханского заповедников в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО

В период с 16 по 20 декабря 2024 года в рамках проекта Центра сохранения больших ландшафтов (CLLC) «Улучшение потенциала и связанности между заповедниками Туркменистана и Узбекистана» была проведена рабочая поездка специалистов из Туркменистана в Узбекистан, а в частности, в город Термез и на территорию Сурханского государственного природного заповедника.

Проект осуществляется в рамках Меморандума о Взаимопонимании и финансируется Фондом партнерства по критическим экосистемам (CEPF), при поддержке Министерства охраны окружающей среды Туркменистана (МООСТ) и Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан.

Целью проекта является содействие сохранению биологического разнообразия Кугитангского горного хребта, оказание поддержки в подготовке транснационального номинационного досье «Горная экосистема Кугитанг» для подачи в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО путем сотрудничества с Узбекистаном.

Цели рабочего визита были следующие:

обмен опытом по охране, инспектированию, мониторингу природных территорий Сурханского государственного природного заповедника и проведению научно-исследовательских работ;

практическое использование СМАРТ-инспектирования во время полевого выезда, выявление возможных ошибок, вопросов, связанных с использованием СМАРТ патрулирования;

проведение двухдневного семинара на тему «Сохранение связанности (целостности), развитие экологических коридоров для Сурханского государственного природного заповедника.

В рабочей поездке приняли участие: Ислам Аннамамедов (ассистент проекта CLLC), Махмутгурбан Досов (заместитель начальника Управления охраны растительного и животного мира МООСТ), Сердар Чолиев (заместитель директора Койтендагского государственного природного заповедника), Шанияз Менглиев (начальник научного отдела Койтендагского государственного природного заповедника), Габриель Опплер (специалист по международному партнерству CLLC), Мария Грицина (Институт зоологии Академии Наук РУ), Сарвар Ахмедов (Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУ), а также представители со стороны Республики Узбекистан.

Необходимо отметить, что Сурханский заповедник примыкает к Койтендагскому заповеднику. Оба заповедника являются частью единой Памиро-Алайской горной экосистемы. На территории заповедников встречаются схожие виды животных и растений. Это и обуславливает необходимость трансграничного сотрудничества с целью сохранения этих уникальных природных экосистем и мигрирующих видов животных.

Так, в период с 16 по 18 декабря участники осуществили полевые выезды на территорию Сурханского государственного природного заповедника. За время выездов были посещены участки Хатак (обходы Тангидувал, Хожагиссар, Баглыдара и Эскихатак), Шалкан (обход Бешбулак) для ознакомления и наблюдения за дикими животными.

В результате трехдневного мониторинга было отмечено:

более 150 особей винторого козла, или мархура,

6 особей волка,

5 особей кабана,

более 20-ти особей кумая,

20 особей белоголового сипа,

3 особи бородача,

3 особи беркута,

1 особь черного грифа;

выявлены следы кабана, дикобраза и других животных.

Сотрудниками заповедника были проведены биотехнические мероприятия по искусственному кормлению диких животных, в связи с минусовой температурой и снегопадом. Проверены фотоловушки, установленные ранее на этих участках, и изучены меры по их защите от напастей кабанов. Участники ознакомились с опытом проведения противопожарных мероприятий, а также побывали в пещерах и гротах Аджинакамар и Текехана.

Шанияз Менглиев и Габриель Опплер дали интервью государственному телевидению Республики Узбекистан, касательно целей поездки, проекта и семинара.

После полевого выезда, на пути к городу Термез, специалисты посетили центр и научный музей Сурханского заповедника в городе Шерабад.

На протяжении всех трех дней полевых выездов использовалось СМАРТ патрулирование, в ходе которого возникали вопросы, характерные для обоих заповедников. Операторы СМАРТ-инспектирования поделились опытом пользования и решения определённых задач.

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19-20 декабря состоялся двухдневный семинар на тему «Сохранение связанности (целостности), развитие экологических коридоров для Сурханского государственного природного заповедника», модератором которого выступил Габриель Опплер (CLLC).

В начале встречи прозвучали приветственные слова от имени обоих природоохранных министерств и CLLC.

Далее с презентациями выступили приглашённые участники и сотрудники проекта.

Затем участники разделились на малые группы, в которых они решали различные вопросы касательно экологических коридоров, предлагая идеи и их пути реализации.

В ходе семинара были определены более критические участки заповедника, буферной зоны и близлежащих территорий, возможные пути решения задач.

Кроме того, речь шла о планируемой подаче транснациональной номинации Койтендагского и Сурханского заповедников в Комитет ЮНЕСКО для включения в Список Всемирного природного наследия. Работа над номинацией проводится в настоящее время в рамках проекта CLLC. В связи с этим были обговорены последующие мероприятия. ///nCa, 28 декабря 2024 г. (на основе информации, подготовленной ассистентом проекта CLLC Аннамамедова Ислама, фото – Аннамамедов И).