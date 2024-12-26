Президент Туркменистана принял участие в неформальном саммите СНГ в России

В среду 25 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальном саммите глав-государств СНГ, который состоялся в Ленинградской области, Россия.

В саммите также участвовали Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На саммите обсуждались приоритетные направления деятельности и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

В ходе Саммита были проанализированы итоги деятельности Содружества за текущий год, обозначены приоритетные направления сотрудничества и задачи на предстоящий период. При этом с удовлетворением отмечались позитивные показатели экономического партнёрства. Предметом заинтересованного обмена мнениями также стали актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

Отмечалось, что все эти годы страны Содружества неуклонно следуют курсом равноправного взаимовыгодного сотрудничества, опирающегося на неизменную добрую волю, взаимное уважение и доверие.

Приоритетным направлением партнёрства на пространстве Содружества является торгово-экономическая сфера. Туркменистан уделяет большое внимание углублению и диверсификации продуктивных связей в данном направлении. Подтверждением тому является Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ, принятая по итогам Саммита Содружества Независимых Государств, состоявшегося в Ашхабаде в октябре 2019 года.

Этот концептуальный документ был разработан по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Гурбангулы Бердымухамедова. Ключевые принципы данной Декларации заложены в основу Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года.

В ряду ключевых задач настоящего времени – также наращивание взаимной торговли, увеличение объёмов товарооборота, развитие долгосрочных связей в индустриальном секторе, цифровая трансформация, стимулирование инвестиционной и деловой активности.

Важным направлением взаимодействия в формате СНГ была и остаётся гуманитарная сфера.

Выступая на саммите, Путин пригласил глав государств СНГ принять участие в предстоящих в следующем году в Москве торжествах по случаю знакового юбилея – 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В честь высоких гостей от имени Президента Российской Федерации был дан неформальный обед.

По завершении программы рабочего визита в Россию, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вернулся в Ашхабад.

Президент Туркменистана и Губернатор Санкт-Петербурга обсудили вопросы сотрудничества

25 декабря Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили в ходе краткой беседы вопросы экономического и культурного сотрудничества Петербурга и Туркменистана.

Встреча состоялась в аэропорту Пулково в рамках визита Президента Туркменистана в Петербург для участия в неформальной встрече лидеров государств-участников СНГ.

«Петербург сотрудничает с Туркменистаном в самых разных сферах, наши отношения динамично развиваются. Хочу особо поблагодарить наших туркменских партнеров за бережное отношение к памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда, за заботу о ветеранах. Эти ценности объединяют нас. В Ашхабаде планируется установить памятник «Дружба» в знак благодарности туркменскому народу, принявшему жителей блокадного Ленинграда», — отметил Александр Беглов.

Взаимодействие Петербурга и Туркменистана в экономической сфере продолжает углубляться. В строительстве объектов дорожной и инженерной инфраструктуры в Туркменистане принимают участие петербургские компании. В числе реализованных проектов – комплекс селеотводных сооружений на юге Ашхабада, построенный компанией «Возрождение». Всего за годы работы компания построила в Туркменистане 25 крупных сооружений, в числе которых магистрали, мосты, развязки.

Компания «Силовые машины» успешно взаимодействует с «Туркменэнерго».

Укрепляется и сотрудничество в сфере культуры и образования.

В прошлом учебном году в вузах Петербурга обучались почти две тысячи студентов из Туркменистана. ///nCa, 26 декабря 2024 г.