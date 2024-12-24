Широкое внедрение цифровых услуг в банковском секторе Туркменистана позволило в тысячи раз увеличить объемы безналичных расчетов за последнее десятилетие

В Туркменистане уделяется значительное внимание развитию надёжной национальной банковской сферы с интеграцией цифровых технологий. Эта задача является приоритетной, поскольку организация деятельности кредитных учреждений в соответствии с современными требованиями способствует обеспечению конкурентоспособности и инновационного развития экономики страны, а также её интеграции в систему мировых экономических связей. О представляемых в стране цифровых банковских услугах рассказывается в комментарии Государственного информационного агентства TDH.

В соответствии с «Государственной программой развития банковской системы Туркменистана на 2011–2030 годы» и «Государственной программой развития цифровой экономики Туркменистана на 2021–2025 годы» в стране ведется работа по повышению конкурентоспособности банков, увеличению объёмов кредитования отраслей экономики, переходу банковских финансовых отчётов на мировые стандарты и совершенствованию законодательной базы.

Особое значение придаётся осуществлению безналичных расчётов с использованием передовых технологий, расширению операций с банковскими картами и мобильными приложениями.

Происходит модернизация электронной платёжной системы и обеспечивается её защита. Также вводятся новые виды банковских продуктов, улучшается качество обслуживания и повышается квалификация специалистов.

Ключевым аспектом преобразований является цифровизация обслуживания, которая предусматривает создание технологической платформы, способной обрабатывать большие объёмы данных и предоставлять полный комплекс услуг. В Туркменистане созданы возможности для предоставления современных цифровых услуг, таких как «Internet-bank», «Mobil-bank», «Elektron söwda», «Halkbank-terminal», «Galtaşyksyz töleg», «VISA Virtual», «Menzilara-bank», «Sanly kart», «Sanly töleg» и «Sanly karz». Эти услуги позволяют осуществлять различные операции, включая оформление кредитов, просмотр банковских счетов через интернет, получение выписок, открытие карт, переводы и оплату товаров и услуг.

Внедрение международных платёжных систем «VISA» и «MasterCard» позволило Туркменистану интегрироваться в мировую индустрию банковских услуг. Государственный банк внешнеэкономической деятельности ввёл банковскую карту «VISA Virtual». Государственные коммерческие банки «Daýhanbank» и «Türkmenistan», а также Акционерный коммерческий банк «Halkbank» предоставляют цифровые услуги для оплаты обучения и проживания студентов за рубежом, а также для оплаты лечения и обследования за границей.

В настоящее время в Туркменистане действуют следующие виды банковских сервисов:

Услуга «Menzilara -bank » (Дистанционный банк) от Государственного коммерческого банка «Daýhanbank», которая позволяет управлять банковским счётом, осуществлять денежные переводы, проверять остатки и получать выписки. На 1 декабря 2024 года более 24,1 тысячи клиентов оформили денежные средства на счета международных платёжных карт «VISA» и «MasterCard» через этот сервис, а более 6,3 тысячи клиентов – для оплаты обучения.

«Onla ýn halkara t öleg » (Онлайн международный платёж) от Государственного коммерческого банка «Türkmenistan», к которой на 1 декабря подключились около 1,4 тысячи клиентов для пополнения счетов международных карт.

Мобильное приложение «Sanly t öleg » от Акционерного коммерческого банка «Halkbank», позволяющее пополнять счета международных карт. Пользователи могут просматривать историю транзакций и управлять своими финансами прямо с телефона. На 1 декабря к приложению подключены около 18,3 тысячи клиентов.

Система «Sanly karz » (цифровой кредит) для физических лиц от Акционерного коммерческого банка «Halkbank», которая позволяет дистанционно получить потребительский кредит. К 1 декабря 2024 года через это приложение обратились 7054 клиента, и было оформлено кредитов на сумму 23168,4 тысячи манатов.

Мобильное программное обеспечение «Halkbank -terminal » от Банка Halkbank , которое может заменить обычный платёжный терминал. За январь-ноябрь 2024 года объём безналичных расчётов через этот сервис составил 210,6 миллиона манатов, что на 3,8 процента выше, чем в прошлом году.

Мобильное приложение «Senagat töleg» от Акционерного коммерческого банка «Senagat», позволяющее оплачивать услуги сотовой связи, интернета, телевидения, а также штрафы. Через это приложение также можно совершать пожертвования в Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В Туркменистане постоянно инвестируются средства для совершенствования банковской деятельности, в том числе путем внедрения сервисов онлайн-банкинга, таких, как «Internet-bank», «Mobil-bank», «Elektron söwda» (Электронная коммерция).

Объём безналичных расчётов, сделанных посредством внедрённых в стране современных банковских услуг, в 2013 году составил 4,2 миллиона манатов, а в 2023 году данный показатель превысил 17,37 миллиардов манатов (то есть показатель вырос более чем в 4 000 раз).

Объём безналичных расчётов за январь-ноябрь 2024 года достиг свыше 18,32 миллиардов манатов, что на 17 % выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Преимущества использования банковских карт включают снижение рисков потерь крупных сумм денег, возможность оперативной оплаты и конвертации валюты, а также удобство контроля личного бюджета. Укрепляется материально-техническая база банковских учреждений, в том числе за счёт внедрения программного обеспечения для противодействия киберугрозам.

Кардинальные преобразования в банковской сфере способствуют повышению доверия к учреждениям системы, упрощению привлечения вкладов и дальнейшему развитию банковского сектора. ///nCa, 24 декабря 2024 г.