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УВКПЧ продолжает консультации с национальными партнерами в Туркменистане по вопросу ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток (ФПКПП)

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Региональное отделение Управления ООН по правам человека для Центральной Азии провело технический семинар для членов Рабочей группы Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права, а также представителей Аппарата Омбудсмена, адвокатов, и медицинских сотрудников о международном опыте ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток (ФПКПП).

Международный эксперт и Председатель Координационного совета Коалиции против пыток в Кыргызстане, г-н Улугбек Азимов представил опыт разработки Национального превентивного механизма (НПМ), что является ключевым требованием Факультативного протокола.  Участники были проинформированы о различных моделях НПМ и необходимых изменениях в национальном законодательстве. В ходе семинара участники также обсудили проект дорожной карты для ратификации ФПКПП для Туркменистана.

«Тот факт, что в Туркменистане активно изучается вопрос возможности ратификации Факультативного протокола, свидетельствует о приверженности Государства своим международным обязательствам в области предотвращения пыток и жестокого обращения. Дорожная карта призвана помочь придать системность и практическую направленность таким обсуждениям и реализовать другие важные инициативы на пути к ратификации Туркменистаном этого международного договора», – отметил г-н Улугбек Азимов.

«В результате Универсального периодического обзора в ноябре 2023 года Туркменистан получил несколько рекомендаций, касающихся предотвращения пыток, включая ратификацию Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток. Региональное Отделение УВКПЧ продолжит поддерживать Туркменистан в ратификации ФПКПП и создании Национального превентивного механизма, который будет осуществлять профилактические посещения мест лишения свободы», заявил г-н Фабио Пиана, Заместитель регионального представителя УВКПЧ на открытии семинара.

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Туркменистан ратифицировал Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в июне 1999 года.

Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания | OHCHR 

Роль национальных превентивных механизмов https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/NPM_Guide_RU.pdf 

///nCa, 21 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Региональным отделением Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека в Центральной Азии)     

 

 

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