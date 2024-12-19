Центральная Азия обязуется искоренить безгражданство через Ашхабадскую декларацию

Государства Центральной Азии подтвердили свою приверженность искоренению безгражданства, приняв Ашхабадскую декларацию об искоренении безгражданства в Центральной Азии, опубликованную сегодня на казахском, кыргызском, таджикском, туркменском, узбекском, русском и английском языках.

Принятая Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан Ашхабадская декларация определяет восемь стратегических направлений для поддержания и наращивания прогресса, достигнутого в субрегионе в области сокращения и предотвращения безгражданства.

Декларация является ключевым итогом Министерской конференции «Искоренение безгражданства в Центральной Азии», организованной совместно правительством Туркменистана и УВКБ ООН, Агентством Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Ашхабаде 8 ноября 2024 года.

«Эта достижение показывает влияние сильной политической воли и регионального сотрудничества на решение проблемы безгражданства”, — сказал Думитру Липкану, исполняющий обязанности представителя УВКБ ООН по Центральной Азии. «Работая сообща над реализацией Ашхабадской декларации, мы приближаемся к будущему, в котором каждый человек будет пользоваться правами и безопасностью, которые дает гражданство, и сможет в полной мере способствовать устойчивому развитию своих сообществ».

За последнее десятилетие Центральная Азия добилась значительного прогресса в сокращении и предотвращении безгражданства, оказав поддержку более чем 200 000 человек в подтверждении или приобретении гражданства. Каждый третий случай безгражданства в мире был разрешен в Центральной Азии.

Кыргызская Республика и Туркменистан являются единственными странами в мире, которые разрешили все известные случаи безгражданства на своей территории.

Посредством новой декларации государства поддерживают:

Усовершенствование процедур определения безгражданства Ускорение процесса подтверждения гражданства за рубежом Сокращение оставшихся случаев безгражданства Продвижение регионального сотрудничества и обмена лучшей практикой Укрепление сбора данных и прозрачности Приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами и конвенциями Поддержка регистрации рождений и правового статуса для всех детей Интеграция лиц без гражданства в национальные системы

По состоянию на октябрь 2024 года в Центральной Азии насчитывалось более 30 000 человек без гражданства или с неопределенным гражданством. Не имея гражданства, они часто испытывают трудности с доступом к основным правам, таким как образование, здравоохранение, трудоустройство и свобода передвижения. Поскольку предоставлять или подтверждать гражданство могут только государства, сотрудничество правительств в предотвращении и сокращении безгражданства имеет решающее значение.

Опираясь на конкретные достижения и динамику кампании #IBelong, усилия и обязательства по борьбе с безгражданством будут продолжены в рамках Глобального альянса по искоренению безгражданства, созданного УВКБ ООН 14 октября 2024 года. Туркменистан продемонстрировал международное лидерство, став первой страной в Центральной Азии, присоединившейся к новому альянсу.

Туркменистан является единственной страной в Центральной Азии, которая является участницей двух конвенций ООН о безгражданстве – Конвенции о статусе апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года. ///UNHCR Центральная Азия, 18 декабря 2024 г.