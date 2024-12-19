News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Посольство КНР подарило туркменским вузам литературу для изучения китайского языка

Посольство КНР подарило туркменским вузам литературу для изучения китайского языка

By

Посольство Китая в Туркменистане передало в дар партию пособий и книг по изучению китайского языка туркменским вузам.

В их числе – Туркменский государственный университет имени Махтумкули, Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммеда Азади и Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

В церемонии вручения книг приняли участие Советник-посланник Посольства госпожа Чжун Хуа, а также руководители, преподаватели и студенты вышеуказанных институтов.

Студенты теперь смогут глубже погрузиться в изучение китайской культуры, истории и литературы, таких произведений, как «Си Цзиньпин о государственном управлении» и «Известные китайские стихотворения». ///nCa, 19 декабря 2024 г.

 

Related posts:

  1. Посольство Кореи подарило книги на корейском языке кафедре корейского языка Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади
  2. Китайский Центр языкового образования и Туркменские вузы активизируют усилия по подготовке преподавателей китайского языка
  3. Укрепление культурных связей: общеобразовательная школа в Ашхабаде получила учебную литературу от Посольства Кореи
  4. Посол Франции в Туркменистане передала учебную литературу трем ведущим вузам страны
  5. Туркменская делегация посетила Минск для изучения опыта работы клубов и кафедр ЮНЕСКО
  6. Посольство Японии в Туркменистане передало в дар литературу Международному университету гуманитарных наук и развития
  7. В Туркменистане отпраздновали Международный день учителя французского языка
  8. Визит министра иностранных дел Израиля в Туркменистан: Коэн встретился с Президентом Сердаром Бердымухамедовым и туркменским коллегой – В Ашхабаде открылось посольство Израиля
  9. В Японском университете Цукуба откроются курсы туркменского языка
  10. Посольство Китая в Туркменистане присоединилось к празднованию Международного дня инвалидов
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan