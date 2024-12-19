Посольство КНР подарило туркменским вузам литературу для изучения китайского языка

Посольство Китая в Туркменистане передало в дар партию пособий и книг по изучению китайского языка туркменским вузам.

В их числе – Туркменский государственный университет имени Махтумкули, Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммеда Азади и Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана.

В церемонии вручения книг приняли участие Советник-посланник Посольства госпожа Чжун Хуа, а также руководители, преподаватели и студенты вышеуказанных институтов.

Студенты теперь смогут глубже погрузиться в изучение китайской культуры, истории и литературы, таких произведений, как «Си Цзиньпин о государственном управлении» и «Известные китайские стихотворения». ///nCa, 19 декабря 2024 г.