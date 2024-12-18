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В Ашхабаде состоялся круглый стол по вопросам землепользования

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В Национальном институте пустынь, растительного и животного мира прошёл «круглый стол», посвящённый вопросам землепользования. Участниками встречи стали члены рабочей группы по нейтральному балансу деградации земель, созданной при Научно-общественном совете по проблемам опустынивания, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Мероприятие было организовано в рамках Аральского проекта, реализуемого в Туркменистане при участии министерства охраны окружающей среды, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда. В качестве соорганизатора выступило экообъединение «Tebigy kuwwat».

На встрече присутствовали специалисты и учёные в области сельского хозяйства и пустыноведения. Обсуждались вопросы достижения нейтрального баланса деградации земель, который подразумевает равновесие между интенсивным использованием земель и мерами по восстановлению их агроэкологической устойчивости.

Подчёркивалось, что научно обоснованное земледелие является частью Национальной программы действий по борьбе с опустыниванием. Отмечалась важность нового глобального течения «нулевой деградации» для усиления факторов стабильного земледелия.

Национальный координатор проекта Рустем Нурыев отметил, что проект способствует реализации Национальной программы по Аралу на 2021–2025 годы, а также продвижению приоритетов в области управления земельными и водными ресурсами и охраны окружающей среды в контексте климатических изменений. Он также высказался за необходимость предотвращения деградации земель и борьбы с опустыниванием, что отражено в «Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011–2030 гг.».

Обсуждалось, что подобное землепользование повышает потенциал охраняемых природных территорий и способствует смягчению аральского кризиса. Было отмечено соответствие проекта приоритетам, обозначенным в двусторонних экодокументах, подписанных с Российской Федерацией в январе 2023 года. План мероприятий включает научный обмен, совместные исследования, определение национальных индикаторов для мониторинга состояния земель, а также планирование устойчивого землепользования.

В ходе круглого стола обсуждались факторы деградации земель, такие как эрозия, засоление, дефляция и опустынивание, которые приводят к снижению продуктивности и экологических функций. Отмечалось увеличение площади бросовых угодий, снижение урожайности, а также риск возникновения пыльных бурь. Была рассмотрена возможность внедрения концепции поддержания «статичности в процессе деградации почв» в национальные документы Туркменистана. Участники обменялись опытом и знаниями для достижения такого баланса и разработки соответствующего комплексного плана. Особое внимание уделялось межотраслевому и региональному сотрудничеству.

Руководитель Аральского проекта Гозель Атамурадова обосновала возможность включения индикаторов сдерживания деградации земель в законодательные акты, включая Национальную лесную программу. Было отмечено, что с момента принятия программы стихийные посадки трансформировались в целенаправленную меру адаптации к последствиям изменения климата. В рамках программы была проведена инвентаризация лесов, подготовка нормативно-правовых актов, изыскания по разведению древесных растений и лесонасаждение.

В Туркменистане принято более пятидесяти экологических законов и подзаконных актов, а также подписано до тридцати конвенций, региональных и международных соглашений в сфере охраны природы. Эти меры способствуют сбалансированному агропроизводству и рациональному использованию пашен и пастбищ.

Итогом совещания стали рекомендации по укреплению научного обмена в рамках Аральского проекта, в том числе с учёными Института географии Российской академии наук.///nCa, 18 декабря 2024 г.

 

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