БОМКА 10 обеспечивает стабильность таможенных операций в Туркменистане

11 декабря, финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) передала необходимое оборудование Государственной таможенной службе Туркменистана в Ашхабаде на общую сумму 9 736,45 евро.

Предоставленные источники бесперебойного питания для серверов и рентгеновских сканеров обеспечат стабильную работу таможенных постов, а также постоянную связь с центральным аппаратом. Кроме того, это оборудование будет способствовать надежной работе систем ASYCUDA World и «Единого окна», позволяя таможенным служащим эффективно управлять процессами и поддерживать постоянную связь между различными подразделениями.

Техническая помощь была предоставлена в рамках Компонента 3 программы БОМКА 10 и направлена на минимизацию перебоев, вызванных отключениями электроэнергии, которые могут привести к задержкам на границах. Улучшая стабильность инфраструктуры, Государственная таможенная служба Туркменистана повышает эффективность работы на границе, укрепляет безопасность и способствует бесперебойной торговле. ///БОМКА, 13 декабря 2024 г.