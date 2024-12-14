Президент Туркменистана принял вновь назначенного посла Армении

В пятницу, 13 декабря, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты от нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения Арсена Авагяна.

В ходе встречи стороны подчеркнули давние дружественные связи между двумя странами, основанные на принципах равноправия, взаимоуважения и доверия.

Посол Авагян передал главе государства приветствия от Президента Армении Ваагна Хачатуряна и Премьер-министра Никола Пашиняна, а также поздравил Туркменистан с 29-й годовщиной обретения статуса постоянного нейтралитета.

Президент Бердымухамедов, в свою очередь, передал наилучшие пожелания руководству Армении и отметил наличие большого потенциала для развития туркмено-армянского диалога.

Стороны констатировали положительный опыт сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также высокий уровень взаимопонимания по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

В качестве приоритетных направлений партнерства были выделены реализация крупных проектов в области торговли; сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе; развитие транспортных и коммуникационных связей; расширение номенклатуры экспортно-импортных операций.

Глава государства и посол Армении выразили уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных связей в интересах двух стран и братских народов.

Арсен Авагян заверил, что приложит все усилия для расширения традиционного диалога дружбы и плодотворного сотрудничества. ///nCa, 14 декабря 2024 г.