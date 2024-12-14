Китай изложил свое видение глобального порядка на основе сотрудничества и многосторонности

11 ноября Центр изучения идей Си Цзиньпина о дипломатии и Институт международных исследований Китая провели мероприятие, посвященное выпуску доклада “Реальная многосторонность: концептуальное развитие, основная суть и китайская практика”.

В апреле 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин в своей программной речи на ежегодной конференции Азиатского форума в Боао отстаивал концепцию “истинной многосторонности”.

За последние три с лишним года это видение получало все большую поддержку со стороны различных стран, эффективно укрепляло солидарность и сотрудничество международного сообщества и доказало свою высокую актуальность в наши дни.

Выступая на церемонии открытия, помощник министра иностранных дел КНР и заместитель директора Центра изучения идей Си Цзиньпина в области дипломатии Мяо Дэюй подчеркнул приверженность Китая подлинной многосторонности.

“Китай является решительным сторонником и неуклонным приверженцем подлинной многосторонности. Мы всегда ставим во главу угла будущее человечества и благополучие людей и согласовываем наши национальные интересы с общими интересами всех стран, внося вклад в укрепление мира и развития во всем мире и демонстрируя ответственность крупной страны”, – сказал он.

“Китай готов объединить усилия со всеми сторонами, чтобы продолжать высоко нести факел многосторонности, продвигать цель построения сообщества с общим будущим для человечества, заменить конфликты и конфронтацию миром и развитием, абсолютную безопасность – общей безопасностью, игру с нулевой суммой – взаимовыгодным сотрудничеством, предотвращая столкновение цивилизаций посредством взаимного обучения, защищая нашу планету с помощью экологически чистого развития и строя открытый, инклюзивный, чистый и красивый мир, в котором царят прочный мир, всеобщая безопасность и всеобщее процветание, чтобы совместно открыть человечеству лучшее будущее”, – подчеркнул он.

В докладе рассматриваются ключевые аспекты концепции многосторонности, в том числе, такие темы, как:

Нынешняя эпоха требует приверженности истинной многосторонности

Природа, характеристики и опасности псевдо-многосторонности

Предложение и развитие реальной многосторонности

Основная суть реальной многосторонности

Китайская практика реальной многосторонности

Полный текст доклада доступен здесь: https://www.ciis.org.cn/english/NEWS_183/202411/P020241114470555963628.pdf

///nCa, 13 декабря 2024 г.