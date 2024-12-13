Молодежный Фестиваль по правам человека, посвященный Международному дню прав человека прошел в Ашхабаде

Региональное отделение Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии (РОЦА УВКПЧ) провело Молодежный Фестиваль по правам человека, приуроченный ко Всемирному дню прав человека, который ежегодно отмечается 10 декабря.

25 молодых юношей и девушек, включая молодых послов ЦУР и активистов общественных организаций ознакомились с механизмами ООН в области прав человека, международными подходами к равенству и недискриминации. Молодые лидеры также обсудили приоритетные задачи Стратегии ООН «Молодежь – 2030», ознакомились с работой Молодежного консультативного совета УВКПЧ и фонда «Образование превыше всего» и инструментом УВКПЧ по адвокации прав молодежи.

Участники ознакомились с работой Молодежного консультативного Совета и обменялись идеями совместных проектов с Шукургельды Мурадовым, Послом ЦУР когорты 2023 года, который представляет Центральную Азию в Совете. Шукургельды подчеркнул, что Молодежный совет представляет важную платформу для общения с единомышленниками в области прав человека, укрепления молодежных сетей, и усиления голосов молодежи из Центральной Азии.

Кульминацией Фестиваля стал просмотр и обсуждение фильма «High Tide Don’t Hide» в рамках Международного тура фильмов о правах человека, организованного УВКПЧ совместно с Международным кинофестивалем и Форумом по правам человека.

«Молодые люди играют важнейшую роль в продвижении и защите прав человека. Очень важно создавать условия и возможности, способствующие их активному участию в процессах принятий решений, поскольку это является залогом соблюдения их прав» отметила Сабина Ахметжанова, координатор национальных программ по молодежи, Регионального отделения УВКПЧ ООН по правам человека для Центральной Азии во время Фестиваля в Туркменистане.

Подробнее о Молодежном консультативном совете: Young leaders join forces in a new Youth Advisory Board | OHCHR

Подробнее об инструменте УВКПЧ по адвокации прав молодежи https://youth4yes.com/ ///nCa, 13 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Региональным отделением Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии)