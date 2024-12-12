Президент Туркменистана принял специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии

В среду, 11 декабря, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял г-жу Тери Хакала, завершающую свою миссию в качестве специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии.

Евросоюз высоко ценит сотрудничество с нейтральным Туркменистаном, который выступает за укрепление мира и доверия в регионе и мире, отметила в ходе встречи Тери Хакала.

Стороны подчеркнули плодотворное многолетнее сотрудничество между Туркменистаном и Европейским Союзом. В рамках этого сотрудничества реализуются конкретные региональные программы.

Двусторонние отношения между Туркменистаном и Европейским Союзом в последнее время приобрели многоплановый характер. Страны успешно сотрудничают в политической, дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Взаимодействие в политико-дипломатической системе развивается как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках Диалога «Европейский Союз – Центральная Азия».

Стороны отметили продуктивность сотрудничества в рамках многолетних программ и проектов, направленных на социально-экономическое развитие Туркменистана.

Президент Бердымухамедов отметил успешную реализацию проектов в области законодательства, науки и образования, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Он подтвердил готовность страны к дальнейшему укреплению отношений с Европейским Союзом.

Глава государства поздравил г-жу Хакала с назначением на должность Специального представителя Финляндии при ОБСЕ и пожелал ей успехов на новом посту. Он также поблагодарил ее за личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и ЕС.///nCa, 12 декабря 2024 г.