Президент Туркменистана поздравил народ с Международным Днем Нейтралитета

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил народ страны с Международным днем нейтралитета и 29-й годовщиной принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана.

В своем обращении к народу Президент подчеркнул важность этой даты для страны, отметив, что ” Нейтралитет является важным средством сохранения стабильности и безопасности, реализации миролюбивых инициатив, решения важных вопросов на международном уровне посредством диалога”.

Глава государства напомнил, что правовой статус постоянного нейтралитета Туркменистана был дважды признан мировым сообществом – в 1995 и 2015 годах. Это является высокой оценкой туркменской доктрины нейтралитета, которая основана на историческом опыте народа, его гуманистическом мировоззрении и культуре.

Президент Бердымухамедов отметил: «Прошедшие годы ясно продемонстрировали, что политика нейтралитета в полной мере соответствует национальным интересам и целям Организации Объединённых Наций. Открытие и эффективная работа Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в Ашхабаде, благодаря дальновидным инициативам Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага, является свидетельством признания избранной нашей страной политики нейтралитета».

Он также подчеркнул, что Туркменистан с первых дней независимости следует принципам нейтралитета, равноправия и добрососедства в международных отношениях.

В следующем году Туркменистан отметит 30-летие принятия Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о постоянном нейтралитете. Эта дата, по словам президента, повышает международный престиж страны и ее народа, а также позволяет продвигать на мировой арене традиции мира, взаимопонимания и дружбы.///nCa, 12 декабря 2024 г.