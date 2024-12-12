АБР пересмотрел в сторону повышения прогноз роста для Кавказа и Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел прогноз роста для Кавказа и Центральной Азии в сторону повышения до 4,9% с 4,7% в 2024 году и до 5,3% с 5,2% в 2025 году, согласно последнему выпуску банковского доклада “Перспектив развития Азии” (ADO), опубликованному 11 декабря.

Корректировка показателей отражает устойчивый рост в Азербайджане, Грузии, Таджикистане и Узбекистане на сегодняшний день, который оказался выше, чем ожидалось в сентябре 2024 года.

Благодаря развитию неуглеродных секторов при поддержке государственных инвестиций экономика Азербайджана выросла на 4,7% за первые 3 квартала 2024 года. За тот же период рост ВВП в Грузии достиг 9,8% благодаря высокому потреблению, поддерживаемому ростом кредитования и заработной платы, а также государственным расходам на инфраструктуру.

Благодаря значительным денежным переводам и экспорту золота экономика Таджикистана выросла на 8,4%. За первые 9 месяцев 2024 года инвестиции в основной капитал в Узбекистане выросли на 6,6%.

Перспективы роста для Армении, Казахстана, Кыргызской Республики и Туркменистана остаются неизменными.

Рост ВВП Казахстана, крупнейшей экономики субрегиона, в январе-сентябре 2024 года составил 4,0%. Среди основных секторов экономики сельское хозяйство восстановилось и выросло на 11,4% благодаря благоприятным погодным условиям после сокращения на 9,9% за аналогичный период годом ранее.

В январе-сентябре 2024 года добыча нефти в Казахстане незначительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Прогноз инфляции в субрегионах Кавказа и Центральной Азии на 2024 год был скорректирован в сторону понижения до 6,8% с 6,9% в сентябре 2024 года, а прогноз на 2025 год сохранен на уровне 6,2%.

Пересмотр в сторону понижения отражает низкую инфляцию в Армении, Грузии, Кыргызской Республике и Таджикистане.

При замедлении роста цен на большинство категорий товаров средний уровень инфляции в Кыргызской Республике за первые 9 месяцев 2024 года составил 4,8%.

Низкие мировые цены на сырьевые товары пошли на пользу Таджикистану, где инфляция за первые 3 квартала составила 3,5%, что значительно ниже целевого показателя Центрального банка. Прогнозы по инфляции в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане не изменились.

С декабрьским выпуском “Перспектив развития Азии” можно ознакомиться здесь:

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/1017791/ado-december-2024.pdf

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Экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе останется стабильным в этом и следующем году, но ожидаемые изменения в политике США при новой администрации избранного президента Дональда Трампа, вероятно, повлияют на долгосрочные перспективы региона, говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР).

Изменения в торговой, фискальной и иммиграционной политике США могут замедлить экономический рост и усилить инфляцию в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку ожидается, что эти значительные изменения в политике потребуют времени и будут осуществляться постепенно, их влияние на регион, скорее всего, проявится с 2026 года.

Последствия могут проявиться раньше, если политика будет внедрена раньше и более быстрыми темпами, чем ожидалось, или если компании, базирующиеся в США, увеличат объем импорта, чтобы избежать потенциальных тарифов.

Согласно прогнозам, экономика развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет на 4,9% в 2024 году, что немного ниже сентябрьского прогноза АБР в 5,0%. Прогноз роста на следующий год снижен с 4,9% до 4,8%, главным образом из-за более слабых перспектив внутреннего спроса в Южной Азии. Прогноз по инфляции в регионе был снижен до 2,7% с 2,8% в этом году и до 2,6% с 2,9% в следующем году, отчасти из-за ожидаемого снижения цен на нефть.///nCa, 12 декабря 2024 г.