Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова: подведены итоги года, намечены планы на будущее

В субботу, 7 декабря, в городе Аркадаг под председательством Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялось заседание Правления Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. В нём приняли участие члены Правления, а также председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов и хяким города Аркадаг Г.Маммедова.

В ходе заседания были обсуждены итоги деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова за прошедший период; изменения, внесённые в законодательные правовые акты; расходование средств Благотворительного фонда; итоги работы Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова за этот год и др.

Ключевые пункты повестки дня заседания:

Фонд провел 261 операцию детям

Вице-президент Благотворительного фонда Р.Базаров сообщил, что за счёт средств фонда, больным детям было проведено 500 операций, причём в этом году – 261, осуществлены профилактические осмотры, и дети в полном объёме обеспечены медсредствами.

Так, аппарат гемодиализа Dialog+ компании «B.Braun» (Германия) установлен в детских отделениях больниц Ашхабада и велаятов. Данное решение положительно влияет на продолжительность жизни детей.

Как сообщалось, в соответствии с утверждённым планом в Детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг проводится большая работа по восстановлению здоровья детей. Было также доложено о деятельности Фонда на международном уровне. Так, гуманитарная помощь была отправлена детям Турции, Украины, Российской Федерации, Афганистана, Таджикистана и Палестины, пострадавшим от катастроф.

Отмечалось, что учащимся школы, построенной Туркменистаном в Хатлонской области Таджикистана, за счёт средств Фонда были переданы компьютеры, а детское питание, произведённое медицинским кластером, отправлено в Афганистан.

На 57-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию было уделено большое внимание гуманитарной деятельности Фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, что свидетельствует о повышении репутации Фонда на международной арене.

Благодаря поддержке Фонда по случаю Нового года, Международного дня защиты детей и других знаменательных праздников детям, воспитывающимся в детских домах по всей стране вручаются подарки, а их выпускникам – компьютеры.

Утверждён Устав и состав Правления Фонда

Национальный Лидер туркменского народа подписал Постановление о совершенствовании деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и Положение о Совете старейшин при Фонде. Также он утвердил Устав и состав Правления Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Документы были представлены юристом Фонда М.Ходжамбердиевой.

В соответствии с документом в составе Правления Благотворительного фонда созданы две должности вице-президента, один – по лечебной деятельности, другой – по промышленному сектору.

Огулджахан Атабаева назначена на должность вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда.

Хаджимырад Хаджимырадов назначен на должность управляющего делами Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Азат Джепбаров назначен на должность медиапредставителя Благотворительного фонда.

Финансовые вопросы

Бухгалтер Фонда Е.Чернова доложила о проделанной Фондом работе за прошедший период, мероприятиях по поддержке больных детей в нашей стране, а также об объёме денежных средств, выделенных на отправку гуманитарной помощи детям в зарубежные страны.

Сообщалось о запланированных средствах на благотворительную гуманитарную помощь в 2025 году в рамках отчёта об объёме финансовых средств, поступающих на счёт Фонда.

Гурбангулы Бердымухамедов подписал представленный документ об установленном размере средств, предназначенных для приобретения подарочной продукции по случаю юбилейных дат, организации медицинского обслуживания больных детей, финансирования гуманитарной помощи.

Деятельность Детского оздоровительно-реабилитационного центра

Директор Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова М.Окузова сообщила, что всего в этом году 27 детей успешно окончили детский сад при Центре и поступили в школы города Аркадаг.

На сегодняшний день здесь воспитывается около 100 детей.

Кроме того, дети из велаятов и Ашхабада в настоящее время прошли второй курс реабилитационного лечения.

Было отмечено, что в отчётный период в рамках трёхстороннего Меморандума, заключённого с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности страны и австрийской компанией «SANLAS Holding GmbH», проводились соответствующие мероприятия с целью изучения мирового опыта в области реабилитационной медицины.

Кроме того, группа врачей и педагогов Центра организовала и приняла участие в международных обучающих конференциях «Раннее развитие ребёнка и ранняя интеграция», «Обмен опытом лечения детей с различными видами аутизма».

Ведётся подготовка предложений по направлению на повышение квалификации профильных специалистов типа «клиническая педагогика глухих», «клиническая логопедия», «клиническая психология».

Комментируя доклад, Национальный Лидер отметил, что у туркменского народа имеются давние гуманистические традиции окружать ребёнка всесторонней заботой и любовью. «Ни один ребёнок в стране не остаётся без опекуна. Государство за них стоит горой. На государственном уровне последовательно принимаются меры по созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей и их полноценного участия в жизни общества», – сказал Аркадаг Бердымухамедов.

Он распорядился подготовить подарки детям от имени главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Благотворительного фонда.

Строительство медицинского кластера

В ходе заседания руководитель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Д.Оразов доложил о ведущейся работе по увеличению темпов строительства зданий медицинского кластера на территории нового города. Он также сообщил, что в настоящее время здесь производятся и отправляются в учреждения здравоохранения несколько видов лекарственных средств.

Врач Аркадаг подчеркнул, что вопросы, связанные с соответствием производимых лекарственных средств установленным стандартам, их высоким качеством и экологической чистотой, должны держаться под постоянным контролем, дав на этот счёт конкретные поручения.

Подготовка к праздникам

Хяким города Аркадаг Г.Маммедова доложила о подготовке к Международному дню нейтралитета и новогоднему празднику, в том числе торжеств и подарков.

Выступление Национального Лид ера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова

Уважаемые члены Правления!

Как известно, этот год был ознаменован незабываемыми событиями в жизни независимой Отчизны и любимого народа. Эти успехи – политические, общественные и международные – вдохновляют наш народ на достижение высоких целей и приумножают гордость за независимую Родину.

В целом хочу отметить, что в преддверии 33-й годовщины независимости страны года «Кладезь разума Махтумкули Фраги», насыщенного историческими событиями, успешно проведены заседание Халк Маслахаты Туркменистана, несколько заседаний Совета старейшин Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Фондом также отправлена гуманитарная помощь некоторым дружественным государствам.

Уважаемые члены Правления! Дорогие участники заседания!

Сердечно поздравляю вас с успешным завершением года «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и приближающейся 29-й годовщиной нейтралитета нашего независимого государства!

Уважаемые люди!

В следующем году на международном уровне мы широко отметим 30-ю годовщину постоянного нейтралитета, который был дважды признан Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций. Пусть 2025 год ознаменуется торжеством наших традиций мира и доверия, принесёт нашей Отчизне успехи, народу – счастье, человечеству – дружбу, а земному шару – мир.

Уважаемые члены Правления!

В нашей независимой Родине воспитание физически крепкого и духовно богатого счастливого поколения, охрана здоровья матери и ребёнка выступают в числе приоритетов государственной политики. В этом направлении в стране проводится последовательная комплексная работа. Создание в нашем суверенном государстве Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова является свидетельством заботы о каждом ребёнке. Подобные гуманистические меры берут своё начало из прошлого нашего народа, из прекрасных традиций предков.

Уважаемые члены Правления!

В нашей независимой Отчизне здоровье народа приравнено к богатству страны. В Туркменистане под руководством Аркадаглы Героя Сердара ведётся масштабная работа по внедрению принципов здорового образа жизни, воспитанию физически крепкого и духовно богатого поколения, преданного независимой нейтральной Родине.

Согласно Государственной программе «Saglyk» во всех регионах страны возведены современные объекты системы здравоохранения, клинические и научно-клинические центры. Открытие в столице в этом году Международного оздоровительно-реабилитационного центра и Международного научно-клинического центра физиологии, а также ряда медицинских учреждений в велаятах является ярким свидетельством того, что здоровье человека – приоритет государства.

Отдельно хочу отметить, что созданное в городе Аркадаг предприятие «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» осуществляет масштабные меры и производит различные виды медицинских изделий для сферы здравоохранения.

Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова играет важную роль в формировании здорового молодого поколения. Президент Туркменистана оказывает постоянную поддержку деятельности Фонда, в том числе по продвижению принципов гуманизма, справедливости и доброй воли, развитию благотворительной деятельности. В новую историческую эпоху древние традиции туркменского народа находят яркое выражение в гуманитарной политике Аркадаглы Героя Сердара.

Уважаемые члены Правления!

У нашего народа имеется давняя гуманистическая традиция окружать ребёнка всесторонней заботой и любовью. Туркменам всегда были присущи высокая любовь и привязанность к детям.

Следуя исконным национальным традициям гуманизма и поддержки детей и подростков, оставшихся без опеки родителей или лиц, заменяющих их, в нашей независимой нейтральной стране они окружены особым вниманием и заботой.

Ни один ребёнок в стране не остаётся без опекуна. Государство за них стоит горой. На государственном уровне последовательно принимаются меры по созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей и их полноценного участия в жизни общества.

Мы очень ответственно и комп­лексно подходим к судьбе детей, нуждающихся в поддержке, к обеспечению их счастливого будущего. В нашей стране эти дети находятся в центре внимания, для них создаются все условия для того, чтобы они чувствовали себя полноправными членами большой и дружной семьи – туркменского общества. За счёт средств Фонда восстановлено здоровье многих детей в стране, мы продолжим эту работу.

Наша деятельность направлена на обеспечение счастливой жизни наших детей и внуков. Забота о подрастающем поколении – это забота о нашем великом и светлом будущем. Осуществляемая работа имеет огромное значение в укреп­лении основ счастливой жизни нынешнего и будущих поколений туркменского народа.

Высокая международная оценка деятельности Фонда наглядно свидетельствует об успехе проводимой государственной политики независимой страны и накопленном образцовом опыте в деле благотворительности и любви к детям.///nCa, 9 декабря 2024 г.