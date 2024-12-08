В Сеуле отпраздновали День Дружбы «Центральная Азия – Корея»

В Сеуле 6 декабря 2024 года, в библиотеке Национальной ассамблеи Республики Корея состоялось празднование Дня дружбы «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК). Мероприятие организовано Ассоциацией дружбы ЦАРК совместно с посольствами пяти центральноазиатских стран при поддержке Министерства иностранных дел Республики Корея.

На выставке, проходившей параллельно с мероприятием, были представлены потрясающие снимки объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО из стран Центральной Азии, позволяющие посетителям глубже оценить богатое культурное и историческое наследие региона.

После основной части программы была проведена специальная сессия Центральноазиатской академической конференции по наследию и туризму. В ней приняли участие Послы стран Центральной Азии, представители академических кругов и экспертов. Участники мероприятия обсудили перспективы культурного обмена, возможности укрепления сотрудничества в туризме, а также пути сохранения уникального культурного наследия региона.

В ходе этой сессии участникам было представлено предварительно записанное видеообращение Акынияза Агамырадова, руководителя Департамента туризма Министерства культуры Туркменистана.

В своем выступлении Агамырадов рассказал об уникальных туристических возможностях Туркменистана, особо отметив его исторические достопримечательности, природную красоту и возможности для культурного освоения.///nCa, 8 декабря 2024 г.