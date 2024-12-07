Узбекистан поддерживает экспортеров

Садулло Салахов, заместитель начальника управления министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

Экспорт – это драйвер экономики, позволяющий развивать производство, создавать новые рабочие места, увеличивать ВВП. Поэтому каждое государство старается поддерживать предприятия, стремящиеся к наращиванию экспорта своей продукции на зарубежные рынки. В данной статье мы рассмотрим комплекс мер прямой поддержки экспортёров в Узбекистане.

Поддержка экспорта осуществляется в стране на системной основе, строго следуя поставленной в Стратегии «Узбекистан – 2030» цели – доведение доли частного сектора в экспорте до 60 процентов.

Вот несколько характеризующих цифр: с 2017 по 2023 г. общий объем экспорта Узбекистана достиг 120 млрд долл. В 2023 г. объем экспорта составил 24 млрд долл, что на 64% больше по сравнению с показателями 2017 г.

За последние шесть лет экспортная география Узбекистана расширилась до 33 новых стран, увеличив число зарубежных рынков до 115. Впервые узбекская продукция вышла на рынки таких стран, как Перу, Панама, Мексика, Доминиканская Республика, Аргентина, Албания, Сербия, Финляндия, Люксембург и др.

В последние годы в рамках национальной системы поддержки экспорта уделяется особое внимание привлечению субъектов предпринимательства к экспортной деятельности.

Например, если в прошлом году к экспортной деятельности присоединились около 3000 местных компаний, то за период с января по октябрь т.г. 2 450 предприятий впервые вышли на внешние рынки, экспортировав продукцию на общую сумму 1 млрд долл.

Ещё одна составляющая комплексной работы – создание благоприятной нормативной среды.

В последние годы в Узбекистане были приняты важные нормативные изменения, направленные на упрощение и стимулирование экспортной деятельности.

В частности, это Указ Президента Узбекистана «О мерах по реализации задач, определенных в четвертом открытом диалоге Президента Республики Узбекистан с предпринимателями» от 30 августа 2024 года, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса и включающий меры по улучшению финансовых условий для предпринимателей. Теперь, банки смогут выдавать беззалоговые микрокредиты до 300 млн сумов (около 24 тысяч долларов), что расширяет доступ к капиталу. Для предприятий общественного питания вводятся налоговые льготы, включая снижение налога на прибыль на 50% с 2025 по 2028 гг. и возврат части НДС при безналичных расчетах. Упрощена процедура возврата НДС для экспортеров на основе данных таможенных органов, что способствует развитию экспорта и снижению административных барьеров.

Принят Указ Президента Узбекистана «О мерах по ускоренному развитию рынка факторинговых услуг» от 12 августа 2024 года ускоряющий развитие рынка факторинговых услуг в стране. Он предусматривает расширение возможностей для небанковских кредитных организаций, разрешая им заниматься факторингом, а также расширяет операции с денежными требованиями, включая рефакторинг и возможность работы с иностранной валютой. Указ также включает создание электронной платформы для автоматизации обработки заявок и проверок документов, интегрированной с государственными системами. Эти меры способствуют улучшению доступности факторинговых услуг для бизнеса, улучшению ликвидности и упрощению процессов торговли и финансов в стране.

Постановление Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему повышению роли объединений предпринимателей в развитии внешней торговли и региональной промышленности» от 14 марта 2024 года направлено на усиление роли объединений предпринимателей в развитии внешней торговли и региональной промышленности. Документ предусматривает поддержку и стимулирование экспорта и промышленного производства посредством инструментов АО «Компания по развитию торговли», создание технопарков, улучшение инфраструктуры и расширение финансовых инструментов для предпринимателей. Включает меры для укрепления партнерства между государством и частным сектором, с целью повышения конкурентоспособности на международных рынках и улучшения внутренней промышленной политики.

Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению продовольственной безопасности в республике» от 16 февраля 2024 г. направлен на усиление продовольственной безопасности страны. Указом предусмотрены меры по поддержке отечественных производителей продовольственных товаров через предоставление льготных кредитов, субсидий и налоговых льгот для расширения производства и переработки сельхозпродукции. Кроме того, акцент сделан на стимулирование экспорта продовольствия, включая финансовую поддержку через Фонд содействия торговле и упрощение сертификации. Эти шаги помогут повысить качество и конкурентоспособность продукции на внешних рынках, а также обеспечить устойчивость продовольственного рынка внутри страны.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 февраля 2024 г. закрепляет меры по упорядочиванию экспорта плодоовощной продукции. Документом вводятся меры по улучшению контроля и регулированию внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, включая создание эффективных механизмов для обеспечения высокого качества товаров, соблюдения санитарных норм и стандартов. Постановление направлено на повышение конкурентоспособности узбекской плодоовощной продукции на международных рынках, а также на улучшение логистики и координации экспортных поставок.

Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-39 «О мерах по внедрению рейтинга устойчивости субъектов предпринимательства» от 23 января 2024 г. направлено на внедрение рейтинга устойчивости субъектов предпринимательства в стране. Основной целью является создание системы оценки предпринимательских организаций по ключевым показателям, таким как рентабельность, соблюдение налоговых обязательств, финансовая стабильность, и другие факторы, влияющие на устойчивость бизнеса. В зависимости от уровня устойчивости предпринимательские субъекты будут классифицироваться в категории с высоким, средним или низким рейтингом, что влияет на доступ к льготам и субсидиям. Для бизнеса с высокими рейтингами предусматриваются особые меры поддержки, включая налоговые послабления и ускоренный возврат НДС. Эта система также включает механизмы для обжалования результатов оценки и мониторинга состояния бизнеса, что должно способствовать улучшению прозрачности и повышению доверия между предпринимателями и государством.

Как было отмечено выше, работа осуществляется на системной основе: поставлены стратегические цели и задачи, сформирована нормативная база.

Реализованы конкретные практические меры по повышению экспортного потенциала республики посредством активной поддержки деятельности предприятий-экспортеров.

Так, в Узбекистане действует механизм предоставления практической финансовой поддержки экспортерам, включающий:

– внедрение международных стандартов и сертификацию,

– регистрацию национальной продукции за рубежом,

– участие в международных выставках и ярмарках,

– проведение презентаций, рекламных кампаний и продвижение национальных продуктов и брендов на перспективных рынках.

Более того, согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 15 марта 2024 года «О мерах по дальнейшему повышению роли объединений предпринимателей в развитии внешней торговли и региональной промышленности», Агентство продвижения экспорта было преобразовано в АО «Компания по развитию торговли». Основными задачами новой организации определены повышение эффективности и результативности мер государственной финансовой поддержки участников внешнеэкономической деятельности на основе Рейтинга устойчивости субъектов предпринимательства, а также обеспечение доведения государственных средств до предприятий, осуществляющих экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и осваивающих новые рынки.

Компания также осуществляет информационную и консультативную поддержку субъектов предпринимательства по вопросам транспортной логистики, сертификации, стандартизации и контроля качества, налогового и таможенного администрирования, реализацию программы «Made in Uzbekistan» по пропаганде национальных брендов и продукции за рубежом, участвует в проведении и финансировании национальных, отраслевых и региональных выставок, а также ярмарок товаров.

Компанией оказывается активные меры финансовой поддержки экспортёров, включая предоставление компенсации на покрытие страховой премии при пользовании ими страховыми услугами, на внедрение международных систем стандартизации и сертификации и регистрации национальных продуктов и брендов.

Компенсируется часть транспортных расходов, расходов на внедрение отчетности на основе международных стандартов, часть расходов, связанных с открытием и содержанием торговых домов и складских помещений, проведением рекламных компаний, расходов на привлечение квалифицированных дизайнеров, технологов, маркетологов, контролеров качества и агрономов, привлечение престижных международных брендов, внедрение международных стандартов.

Коммерческим банкам выделяются ресурсы на финансирование предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций.

Наряду с поддержкой местных экспортёров прямыми финансовыми механизмами, государство улучшает доступность зарубежных торговых сетей, принимает меры по облегчению выхода на ведущие мировые рынки.

Так, с 10 апреля 2021 года Узбекистан получил статус страны-бенефициара системы «GSP+». Эта система предоставляет преференциальные таможенные тарифы на товары, экспортируемые развивающимися странами в Европейский Союз, и охватывает более 6 200 видов товаров, включая промышленную продукцию и некоторые сельскохозяйственные товары. В 2023 г. в рамках «GSP+» было экспортировано товаров на сумму 426 млн долл.

Основной рост объема экспорта в Европу был обеспечен за счет увеличения поставок ряда товаров: готовых трикотажных изделий (рост на 104%, +1,1 млн долл), карбамида (109%, +2,2 млн долл), аммиачной селитры (173%, +3,9 млн долл), медных изделий (увеличение в 3 раза, +14 млн долл), продуктов нефти и газа (111%, +4 млн долл) и целлюлозы (141%, +2,3 млн долл).

В 2023 г. поддержка была оказана 235 предприятиям-экспортерам, которые внедрили 575 международных стандартов и сертификатов, таких как «ISO», «Global GAP», «Organic», «GOTS», «REACH», «LWG», «GRS», «RSC» и «SEDEX». Общая стоимость этой поддержки составила 39,3 млрд сумов, благодаря чему в 2023 году товары из Узбекистана были экспортированы в 7 крупных европейских рынков: Францию, Литву, Латвию, Польшу, Германию, Бельгию и Румынию.

В целом, осуществляемые в Узбекистане реформы по поддержке экспорта позволяют смело прогнозировать выход на запланированные в Национальной стратегии объёмы к 2030-му году. ///nCa, 7 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)