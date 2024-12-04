News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Турция твердо намерена укреплять и диверсифицировать партнерство с Туркменистаном – министр Омер Болат

Турция твердо намерена укреплять и диверсифицировать партнерство с Туркменистаном – министр Омер Болат

By

Министр торговли Турции Омер Болат принял участие в открытии 11-й Выставки турецких экспортных товаров в Ашхабаде.

«Мы решительно продолжаем наши усилия по развитию экономических и торговых отношений с нашей дружественной и братской страной Туркменистаном, увеличению взаимных инвестиций и достижению двустороннего торгового оборота в 5 миллиардов долларов», – написал он на своей странице в соцсети X.

На выставке представлены более 75 компаний из различных секторов – это пищевая промышленность, текстиль, автомобилестроение, промышленность строительных материалов, производители оборудования для возобновляемой энергетики, медицина, транспорта, электроника.

На полях экспо, Омер Болат провел встречу с вице-премьером, курирующим торговый сектор Туркменистана Нокергулы Атагулыевым.

«В ходе нашей встречи мы обсудили шаги, которые мы можем предпринять для достижения нашей цели довести двустороннюю торговлю до 5 миллиардов долларов США», – сообщил министр.

По его словам, в повестку дня встречи вошли также такие вопросы, как обновление Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, подрядные проекты, которые реализуют турецкие компании, и возможные области сотрудничества в будущем.

«Турция твердо намерена укреплять и диверсифицировать наше партнерство с нашей дружественной и братской страной Туркменистаном», – подчеркнул Болат.///nCa, 4 декабря 2024 г.

Несколько фото с выставки:

 

Related posts:

  1. ЕС твёрдо привержен дальнейшему укреплению и расширению связей с Туркменистаном – Посол Беата Пекса
  2. Узбекистан и Турция углубляют всеобъемлющее стратегическое партнерство – сформировали портфель инвестпроектов на 10 млрд.долл.США
  3. Более 70 компаний примут участие в Выставке экспортных товаров Турции в Ашхабаде
  4. Объем газовой торговли в ближайшие 20 лет между Турцией и Туркменистаном может составить 300 млрд. кубометров – министр энергетики Турции
  5. Иран заявляет о своих газовых амбициях – в фокусе партнерство с Туркменистаном, Россией и Туркменистаном
  6. Соглашение о транзитной торговле c Туркменистаном находится на завершающей стадии, заявил министр торговли Пакистана
  7. Беларусь высоко ценит дружественные отношения с Туркменистаном – премьер-министр Головченко
  8. Министр энергетики и природных ресурсов Турции провел переговоры в Туркменистане
  9. Визит спикера парламента Грузии укрепляет партнерство между Туркменистаном и Грузией
  10. Кыргызстан придает огромное значение развитию транспортного сотрудничества с Туркменистаном – министр транспорта и коммуникаций КР
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan