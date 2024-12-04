Президент Туркменистана поздравил участников Выставки экспортных товаров Турции

В столице Туркменистана, городе Ашхабад, сегодня стартует Выставка экспортных товаров Турецкой Республики.

Это событие, ставшее уже традицией, подчеркивает важность Турции как одного из ключевых торгово-экономических партнеров Туркменистана.

На выставке будут представлены достижения десятков турецких компаний из разных регионов страны. Они демонстрируют свои продукты и услуги в различных секторах, включая промышленность, сельское хозяйство, строительство и сферу услуг.

Среди участников есть как уже зарекомендовавшие себя компании, так и новые, которые стремятся к сотрудничеству с Туркменистаном в рамках масштабных реформ, проводимых в стране.

В своем обращении к участникам выставки Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил важность этого события для укрепления межгосударственных отношений и развития торгово-экономических связей между двумя странами. Он подчеркнул, что Туркменистан планирует реализацию крупных проектов в различных отраслях.

«Поэтому наша Отчизна приглашает бизнес-круги Турции к партнёрству в проектах, реализуемых на основе принципов современного «умного» города, и по созданию медицинского кластера в городе Аркадаг», – сказал глава государства.

Он также отметил важность внедрения высоких технологий и инноваций в крупные энергетические и инфраструктурные проекты, реализуемые в Туркменистане.

На полях выставки также пройдет заседание Туркмено-турецкого делового совета. Это мероприятие предоставит платформу для обмена опытом, обсуждения перспективных направлений сотрудничества и заключения новых соглашений.

Президент Туркменистана выразил уверенность, что выставка внесет значительный вклад в дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений между двумя братскими странами. «Существуют широкие возможности для дальнейшего развития и углубления взаимодействия между Туркменистаном и Турецкой Республикой, чему способствуют в первую очередь историческая и культурная общность народов двух стран, а также их усилия по упрочению дружественных, доброжелательных отношений», – подчеркнул он. ///nCa, 4 декабря 2024 г.