Итальянская делегация посетила Министерство образования Туркменистана

2 декабря в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча с участием итальянской делегации, возглавляемой Послом Италии в Туркменистане Луиджи Феррари. Во встрече приняли участие представители Министерства образования Туркменистана и ведущих туркменских вузов, включая проректоров Международного университета гуманитарных наук и развития и Туркменского государственного университета имени Махтумкули, сообщает Министерство образования Туркменистана.

С итальянской стороны в обсуждениях приняли участие:

Полномочный министр Федерико Файлла, глава итальянской делегации, Министерство иностранных дел Италии.

Проф. Филиппо Коста Буранелли, Университет Сент-Эндрюс, специалист в области высшего образования.

Проф. Карло Фраппи, Университет Ка’ Фоскари, эксперт в области высшего образования.

Проф. Сильвана Стефани, Университет Милана Бикокка, специалист в области энергетического перехода.

Д-р Энрико Вескетти, Итальянский национальный институт здравоохранения (ISS), эксперт в сфере здравоохранения.

Проф. Андреа Зинзани, Университет Болоньи, эксперт по управлению водными ресурсами.

В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, направленных на укрепление сотрудничества между Туркменистаном и Италией, с акцентом на создание сетей знаний.

Итальянская сторона подчеркнула стратегическую важность партнерства с Центральной Азией, отмечая его уникальные возможности для обмена опытом и реализации совместных инициатив.

Основные направления обсуждений соответствовали темам, поднятым на Третьей Министерской конференции Италия – Центральная Азия, состоявшейся 29 мая 2024 года. Особое внимание уделялось следующим направлениям:

Энергетика: внедрение устойчивых технологий и обмен практическими решениями для энергоэффективности.

Водные ресурсы: эффективное управление и развитие инновационных методов их использования.

Здравоохранение: профессиональное развитие, обмен опытом и совместные научные исследования.

Образование и исследования: академические обмены, реализация совместных образовательных программ и исследовательских проектов.

Отдельно была подчеркнута значимость образования и научных исследований как сквозной темы, которая обеспечивает поддержку и развитие всех остальных направлений сотрудничества.

Итоги встречи подтвердили готовность сторон к дальнейшему углублению партнерства. Обсуждаемые инициативы будут способствовать развитию устойчивых связей между Туркменистаном и Италией, открывая новые возможности для инноваций, регионального сотрудничества и культурного обмена.///nCa, 3 декабря 2024 г.