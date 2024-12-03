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Итальянская делегация посетила Министерство образования Туркменистана

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2 декабря в Министерстве образования Туркменистана состоялась встреча с участием итальянской делегации, возглавляемой Послом Италии в Туркменистане Луиджи Феррари. Во встрече приняли участие представители Министерства образования Туркменистана и ведущих туркменских вузов, включая проректоров Международного университета гуманитарных наук и развития и Туркменского государственного университета имени Махтумкули, сообщает Министерство образования Туркменистана.

С итальянской стороны в обсуждениях приняли участие:

  • Полномочный министр Федерико Файлла, глава итальянской делегации, Министерство иностранных дел Италии.
  • Проф. Филиппо Коста Буранелли, Университет Сент-Эндрюс, специалист в области высшего образования.
  • Проф. Карло Фраппи, Университет Ка’ Фоскари, эксперт в области высшего образования.
  • Проф. Сильвана Стефани, Университет Милана Бикокка, специалист в области энергетического перехода.
  • Д-р Энрико Вескетти, Итальянский национальный институт здравоохранения (ISS), эксперт в сфере здравоохранения.
  • Проф. Андреа Зинзани, Университет Болоньи, эксперт по управлению водными ресурсами.
  • В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, направленных на укрепление сотрудничества между Туркменистаном и Италией, с акцентом на создание сетей знаний.

Итальянская сторона подчеркнула стратегическую важность партнерства с Центральной Азией, отмечая его уникальные возможности для обмена опытом и реализации совместных инициатив.

Основные направления обсуждений соответствовали темам, поднятым на Третьей Министерской конференции Италия – Центральная Азия, состоявшейся 29 мая 2024 года. Особое внимание уделялось следующим направлениям:

  • Энергетика: внедрение устойчивых технологий и обмен практическими решениями для энергоэффективности.
  • Водные ресурсы: эффективное управление и развитие инновационных методов их использования.
  • Здравоохранение: профессиональное развитие, обмен опытом и совместные научные исследования.
  • Образование и исследования: академические обмены, реализация совместных образовательных программ и исследовательских проектов.

Отдельно была подчеркнута значимость образования и научных исследований как сквозной темы, которая обеспечивает поддержку и развитие всех остальных направлений сотрудничества.

Итоги встречи подтвердили готовность сторон к дальнейшему углублению партнерства. Обсуждаемые инициативы будут способствовать развитию устойчивых связей между Туркменистаном и Италией, открывая новые возможности для инноваций, регионального сотрудничества и культурного обмена.///nCa, 3 декабря 2024 г.

 

 

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