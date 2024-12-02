Выступление Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на 16-м заседании Совета аксакалов Организации тюркских государств в Будапеште

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с речью на 16-м заседании Совета старейшин Организации тюркоязычных государств в Будапеште.

В своем выступлении он подчеркнул важность продвижения народной дипломатии, основанной на принципах мира, взаимного уважения и добрососедства.

Бердымухамедов затронул такие темы, как потенциал сотрудничества в различных областях, включая углеводородные ресурсы, торговлю, экономику и культуру. Он предложил конкретные инициативы, такие как создание награды и знака Совета, признание Совета в качестве организации международного уровня, а также создание газеты или журнала и интернет-сайта Совета.

Он также предложил провести последнее заседание Совета в следующем году в Ашхабаде, приурочив его к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Полный текст выступления:

Уважаемые члены Совета и участники заседания!

Хотел бы поблагодарить председателя Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма и члена Совета Атиллу Тилки за гостеприимство, тёплый приём, созданные прекрасные условия для работы.

Хотел бы отметить весомый вклад председателя Совета Бинали Йылдырыма в повышение престижа Совета аксакалов Организации тюркских государств.

Сегодня мы совещаемся исходя из напутствий лидеров наших стран, и нашей задачей также является обсуждение общеполитических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных вопросов.

Главы государств тюркоязычных стран всегда выступают с важными инициативами. Исходя из этого мы должны вместе продвигать народную дипломатию. В основе этой дипломатии лежат принципы процветания, мира, взаимного уважения и добрососедства. Самое главное, мы должны продвигать философию мира и реализовывать эту политику, продвигаемую лидерами наших стран.

Как известно, Туркменистан – страна, богатая углеводородными ресурсами. Мы продолжим диверсификацию нашего сотрудничества в этой сфере. В целях успешного решения стоящих перед нами задач по дальнейшему развитию партнёрства считаю целесообразным, если мы, как члены Совета, обратились бы с конкретными предложениями к главам наших государств и воплотили их в жизнь. У нас есть неиспользованный потенциал в торгово-экономической сфере. Члены Совета должны играть важную роль в реализации этих возможностей.

Что касается культурно-гуманитарного сотрудничества, то литературное наследие наших писателей и поэтов, национальное песенно-музыкальное искусство объединяют нас. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю признательность всем членам Совета и нашим братьям за сотрудничество в этой области.

Как вы знаете, 15-е заседание Совета аксакалов состоялось в марте этого года в Ашхабаде. Оно совпало с месяцем Рамазан, и мы все вместе осуществили трапезу. В действительности, как видите, год мы подытоживаем с хорошими результатами.

Уважаемые члены Совета!

С вашего благословения мы отметили 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги. При вашей поддержке этот год был провозглашён «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира – Махтумкули Фраги», а город Анау объявлен «Культурной столицей тюркского мира». Если обратиться к истории, то город Анау был одним из развитых городов, расположенных вдоль Великого Шёлкового пути.

По случаю этих знаменательных событий был проведён ряд международных мероприятий на высоком уровне с учас­тием тюркских государств. Я благодарю вас за это. Мы должны продолжать это партнёрство.

Уважаемые члены Совета!

По инициативе Президента Аркадаглы ­Героя Сердара 2025 год был объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций «Международным годом мира и доверия». Страны тюркского мира были одними из первых, кто поддержал эту инициативу. Также по инициативе Туркменистана была принята Резолюция «Центральная Азия – зона мира, доверия и сотрудничества».

В следующем году исполняется 30 лет со дня провозглашения Сообществом Наций постоянного нейтралитета Туркменистана. Заседание Совета аксакалов Организации тюркских государств проводится два раза в год. У нас в стране праздники идут чередой. Если вы поддержите, предлагаю провести последнее в следующем году заседание Совета в Ашхабаде, приурочив его к годовщине нейтралитета страны. Это будет знаком уважения к Туркменистану.

В нашей стране людей, достигших возраста пророка Мухаммеда – 63 лет, называют «почётными старейшинами». Есть такое предложение, что в будущем хорошо было бы переименовать наш совет в «Совет старейшин».

Учитывая это, считаю целесообразным создать награду и знак Совета «Почётный старейшина».

В то же время хотелось бы отметить эффективную работу председателя Совета Бинали Йылдырыма. Считаю, что целесообразным будет признание нашего Совета Организацией международного уровня.

Считаю важной задачей передать современную цивилизацию молодому поколению. В связи с этим предлагаю создать газету или журнал и интернет-сайт нашего Совета.

Здесь хотелось бы упомянуть газету «Zaman». Эту газету в Туркменистане мы начали издавать с первых лет независимости с нашими турецкими братьями. Газета до сих пор издаётся в нашей стране.

В ходе своего выступления я упомянул ­поэта и философа Махтумкули Фраги. Недавно мы построили культурно-парковый комплекс, носящий его имя. В парке также установлены скульптуры писателей и поэтов тюркского мира. Хочу отметить, что среди них есть скульптуры Юнуса Эмре – мастера художественного слова турецкого народа, узбекского поэта Алишера Навои, кыргызского писателя Чингиза Айтматова, национального поэта венгерского народа Шандора Петефи. Также в Ашхабаде есть скульптура философа и поэта казахского народа Абая Кунанбаева. Это символ дружбы и братства между нашими народами.

Говоря о вопросе алфавита тюркоязычных стран, как вы знаете, в Туркменистане с первого года независимости нынешний алфавит используется в административной, рабочей и повседневной жизни и исходя из этого в государственном языке.

В заключение хотел бы заверить вас, что Туркменистан всегда будет поддерживать инициативы, выдвигаемые Организацией тюркских государств и её Советом аксакалов, Международной организацией тюркской культуры.

Желаю вам дальнейших успехов во всех начинаниях.///TDH, 30 ноября 2024 г.