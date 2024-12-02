Парламент Туркменистана принял Государственный бюджет на 2025 год

В субботу, 30 ноября, на очередной сессии Меджлис Туркменистана принял Закон «О Государственном бюджете Туркменистана на 2025 год» и Постановление Меджлиса «Об исполнении Государственного бюджета Туркменистана за 2023 год».

Главный финансовый документ страны разработан в соответствии с приоритетами государственной политики Президента Сердара Бердымухамедова и направлен на интенсивное социально-экономическое развитие Туркменистана.

Закон Туркменистана «О Государственном бюджете Туркменистана на 2025 год» направлен в первую очередь на поддержание устойчивых темпов экономического роста отраслей и регионов, реализацию потенциала Туркменистана, обеспечение высокой эффективности государственных расходов.

Ключевые направлениями расходов госбюджета станут основные сектора экономики: нефтегазовая отрасль, агропромышленный комплекс, транспорт, связь, строительство, текстильная и пищевая промышленность.

В социальной сфере значительные средства будут направлены на повышение уровня и качества жизни людей, эффективность трудовой занятости, здравоохранение, образование, культуру, молодежную политику и социальную защищенность населения.

Кроме того, предусматривается повышение заработной платы, пенсий, пособий и стипендий в соответствии с Указом Президента Туркменистана.

Помимо этого, дополнительные социальные льготы предоставляются особым категориям граждан – ветеранам, лицам с ограниченными физическими возможностями и детям, лишившимся родительской опеки.

На 2025 год запланированы меры в поддержу предпринимательства и увеличения доли частного сектора в экономике.

В числе перспективных направлений деятельности также выступают совершенствование банковской и налоговой систем, поиск дополнительных источников финансирования для национальных программ.

Кроме того, большое значение будет придаваться развитию спорта, укреплению роли массовой физкультуры.

Согласно постановлению Меджлиса, утверждено исполнение Государственного бюджета Туркменистана за 2023 год по доходам в сумме 119 007 580,6 тысяч манатов и расходам в сумме 116 223 771,4 тысяч манатов.

Закон Туркменистана о Государственном бюджете Туркменистана на 2025 год

Статья 1

Утвердить Государственный бюджет Туркменистана на 2025 год по доходам и расходам в сумме 123 798,1 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 36 500,0 млн манатов.

Статья 2

Утвердить Централизованный бюджет Туркменистана на 2025 год по доходам и расходам в сумме 111 987,6 млн манатов, в том числе бюджет первого уровня по доходам и расходам в сумме 24 689,6 млн манатов.

Статья 3

Установить на 2025 год нормативы отчислений от общегосударственных налогов в бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:

от налога на от налога от налога за

добавленную на прибыль пользование

стоимость недрами

город Ашхабад 5,0% 4,5% 4,5%

город Аркадаг 100,0% 100,0% 0%

Ахалский велаят 96,0% 96,0% 95,0%

Балканский велаят 33,0% 32,0% 32,0%

Дашогузский велаят 100,0% 100,0% 100,0%

Лебапский велаят 100,0 % 100,0 % 100,0%

Марыйский велаят 80,0% 82,0% 80,0%

Статья 4

Выделить в 2025 году из Централизованного бюджета Туркменистана ассигнования городу Аркадаг и велаятам в сумме 3 496,5 млн манатов для обеспечения сбалансированности их бюджетов, в том числе:

город Аркадаг 240,9 млн манатов

Дашогузский велаят 1 956,0 млн манатов

Лебапский велаят 1 299,6 млн манатов

Статья 5

Утвердить местные бюджеты в сумме 15 307,0 млн манатов, в том числе бюджеты городов Ашхабад, Аркадаг и велаятов в следующих размерах:

город Ашхабад 2 739,6 млн манатов

город Аркадаг 283,2 млн манатов

Ахалский велаят 1 828,6 млн манатов

Балканский велаят 1 657,4 млн манатов

Дашогузский велаят 2 780,2 млн манатов

Лебапский велаят 3 084,3 млн манатов

Марыйский велаят 2 933,7 млн манатов

Статья 6

Установить, что защищёнными статьями расходов Государственного бюджета Туркменистана являются заработная плата, пенсии, государственные пособия и стипендии.

Статья 7

Установить, что в случае образования бюджетного дефицита источниками финансирования являются средства от государственных заимствований и (или) образовавшиеся остатки бюджетных средств, в соответствии с законодательством Туркменистана.

Установить, что дополнительные доходы, поступающие в Государственный бюджет Туркменистана в 2025 году из других источников, а также суммы превышения доходов над расходами в первоочередном порядке направляются на погашение задолженности по банковским кредитам, на финансирование направлений обеспечения устойчивого социально-экономического развития государства.

Статья 8

Поручить Министерству финансов и экономики Туркменистана вносить необходимые уточнения в показатели Государственного бюджета Туркменистана на 2025 год, вытекающие из законов Туркменистана, указов, постановлений и распоряжений Президента Туркменистана, а также в необходимых случаях направлять средства, сэкономленные по всем статьям расходов в процессе исполнения Централизованного и местных бюджетов, на другие статьи расходов.

Статья 9

Установить, что в случае поступления пенсионных отчислений на обязательное государственное пенсионное страхование свыше преду­смотренного плана по доходам бюджета Пенсионного фонда Туркменистана, оплата в Пенсионный фонд Туркменистана может быть осуществлена с превышением на эту сумму установленного плана расходов Государственного бюджета.

Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

///nCa, 2 декабря 2024 г.