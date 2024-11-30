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В Будапеште состоялось 16-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств

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29 ноября 2024 года в Будапеште, Венгрия, состоялось 16-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств. Встреча, организованная Венгрией, стала еще одной вехой в усилиях организации по укреплению сотрудничества и солидарности между тюркоязычными государствами.

На встрече присутствовал Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Члены Совета рассмотрели успешную реализацию инициатив, вытекающих из решений саммитов, которые продемонстрировали приверженность ОТГ решению насущных глобальных и региональных проблем.

Они также рассмотрели прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций 15-го заседания Совета Старейшин в Ашхабаде в 2024 году.

Была представлена обновленная информация об инициативах, выдвинутых на Бишкекском саммите ОТГ, состоявшемся 6 ноября 2024 года под девизом “Расширение возможностей тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех”.

Совет выразил благодарность венгерской стороне за организацию этого важного заседания, еще раз подчеркнув активную роль государств-наблюдателей в поддержке миссии и видения организации.///nCa, 30 ноября 2024 г. (на основе пресс-релиза ОТГ)

 

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