Туркменистан укрепляет сотрудничество в области продовольственной безопасности в условиях изменения климата

28 ноября в Ашхабаде состоялась Международная конференция «Сотрудничество по обеспечению продовольственной безопасности в контексте изменения климата».

Форум, организованный в гибридном формате, собрал руководителей профильных министерств Туркменистана, заместителя генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также представителей других организаций и финансовых структур.

Основной целью конференции стала координация регионального и глобального сотрудничества для обеспечения продовольственной безопасности в условиях изменения климата. Участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с влиянием изменения климата на сельское хозяйство и продовольственную безопасность, а также с мерами по адаптации и смягчению последствий.

В ходе конференции особое внимание было уделено роли Туркменистана в укреплении региональной продовольственной безопасности. Под руководством Президента Сердара Бердымухамедова в стране последовательно развивается сельскохозяйственная отрасль, укрепляется ее экспортный потенциал, внедряются современные технологии и достижения науки.

Туркменистан активно сотрудничает с международными организациями, в том числе с ФАО, в реализации проектов, направленных на повышение устойчивости сельского хозяйства к изменению климата.

Важным аспектом обеспечения продовольственной безопасности является экологическое благополучие. Туркменистан предпринимает необходимые шаги в рамках Национальной стратегии по изменению климата и Национальной лесной программы. Страна активно участвует в реализации Целей устойчивого развития и Повестки дня на период до 2030 года, выдвигая инициативы по выработке сбалансированных решений для решения проблем, связанных с изменением климата.

Участники конференции подчеркнули важность внедрения концепции «зеленой» экономики в сельское хозяйство. В Туркменистане ведется работа в этом направлении, в том числе по созданию новых высокоурожайных сортов семян, адаптированных к местным условиям. Научные исследования и подготовка квалифицированных специалистов играют ключевую роль в обеспечении устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли.

Заместитель генерального директора ФАО Виорел Гуцу отметил, что перед сельским хозяйством и системой продовольственного обеспечения стоят важные задачи: сохранение биоразнообразия, улучшение мелиоративного состояния земель, рациональное использование водных ресурсов. Их успешное выполнение обуславливает повышение качества и увеличение объёмов продовольственной продукции.

ФАО продвигает такое современное решение, как цифровизация сельского хозяйства, основанного на передовых технологиях. Всё это способствует мониторингу состояния сельхозкультур и почвы, снижению затрат и повышению урожайности.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о работе Агентства в области борьбы с изменением климата и обеспечения продовольственной безопасности. Он подчеркнул актуальность развития сотрудничества в этом направлении.

Туркменистан активно сотрудничает с МАГАТЭ в реализации проектов, связанных с изменением климата и продовольственной безопасностью.

Участники конференции отметили взаимосвязь сельскохозяйственной отрасли и процесса изменения климата. Рост сельскохозяйственного и промышленного производства приводит к увеличению выбросов парниковых газов, что оказывает негативное влияние на аграрный сектор. В связи с этим необходима адаптация сельского хозяйства к новым условиям, координация совместных усилий между странами.

Одной из ключевых тем форума стало обсуждение создание Регионального Центра климатических технологий для Центральной Азии (РЦКТ-ЦА), который станет важным инструментом в решении проблем, связанных с изменением климата в регионе.

Создание Регионального Центра активно поддерживается Офисом Постоянного координатора ООН в Туркменистане. Цель Регионального Центра — стать ключевым координационным механизмом для поиска, внедрения и применения климатических технологий в Центральной Азии. Он будет работать в тесном сотрудничестве с Центром климатических технологий РКИК ООН (CTCN), способствуя технологическому прогрессу региона в области изменения климата.

Кроме того, центр будет заниматься созданием справочно-информационного хаба по трансферту климатических технологий в Центральной Азии, а также содействовать странам в проведении научных и прикладных исследований в области изменения климата.

По итогам конференции был подписан документ между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и ФАО, касающиеся проекта в области устойчивого управления природными ресурсами.

В рамках конференции также прошли три секции «Совместные подходы к улучшению продовольственной безопасности и устойчивости продовольственных систем в условиях изменения климата», «Использование климатического финансирования для устойчивых продовольственных и сельскохозяйственных систем», «Претворение обязательств в действия: обмен опытом и дальнейшие шаги по обеспечению устойчивости к изменению климата и продовольственной безопасности». ///nCa, 29 ноября 2024 г.