ИНТЕРВЬЮ: Азиатский банк инфраструктурных инвестиций финансирует “зеленое будущее” Центральной Азии

Принадлежащий Китаю многосторонний банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), стал крупным игроком в Евразии и движущей силой устойчивого развития в регионе. Издание bne Intelllinews встретилось с Константином Лимитовским, вице-президентом АБИИ по инвестиционным клиентам в регионе и проектному и корпоративному финансированию, чтобы обсудить прогресс и проекты банка.

1. Что, по вашему мнению, является главной проблемой на пути к достижению цели Парижского соглашения в 1,5 градуса тепла на сегодняшний день? Инвестиции в солнечную энергетику растут быстрее, чем ожидалось, но сокращение использования ископаемого топлива вызывает разочарование.

Уровни выбросов парниковых газов (ПГ) находятся на рекордно высоком уровне, и прогнозы предполагают потенциальное повышение температуры на 2,4-3,1°C в этом столетии. Чтобы предотвратить этот сценарий, необходимы скоординированные глобальные действия и надежное финансирование энергетического перехода.

Переход к устойчивой энергетике особенно сложен с финансовой точки зрения для развивающихся стран, которые сталкиваются со сложной задачей обеспечения баланса: инвестирование в экологичную инфраструктуру в условиях экономических ограничений и существующей зависимости от ископаемого топлива. Для достижения нулевого уровня инвестиций потребуется шестикратное увеличение ежегодных инвестиций, которое, по оценкам, достигнет триллионов к 2035 году.

Многосторонние банки развития (МБР) играют решающую роль в преодолении этого дефицита финансирования. В 2023 году МБР в совокупности выделили рекордные 125 миллиардов долларов на финансирование борьбы с изменением климата. К 2030 году МБР намерены увеличить ежегодное коллективное финансирование борьбы с изменением климата для стран с низким и средним уровнем дохода до 120 миллиардов долларов, включая 42 миллиарда долларов на адаптацию, а также мобилизовать 65 миллиардов долларов из частного сектора.

2. В частности, с какими основными проблемами сталкивается Центральная Азия, внося свой вклад в достижение Парижских целей, и какого прогресса она достигла?

Центральная Азия сталкивается с ограниченным доступом к финансированию борьбы с изменением климата, устаревшей инфраструктурой и повышенной уязвимостью к экологическим воздействиям, таким как повышение температуры, опустынивание и таяние ледников, которые ставят под угрозу водоснабжение, продовольственную безопасность, энергетическую стабильность и здоровье населения. Кроме того, зависимость от ископаемого топлива и финансовые ограничения усложняют переход к “зеленой” экономике.

Тем не менее, регион добился заметного прогресса. Многие страны Центральной Азии приняли национальные климатические стратегии по сокращению выбросов к 2030 году, уделяя особое внимание возобновляемым источникам энергии и адаптации к изменению климата. Например, Казахстан обязался сократить выбросы на 15% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Совместные усилия, такие как Региональная стратегия адаптации к изменению климата, демонстрируют общую приверженность устранению региональных климатических рисков, хотя международная поддержка и улучшение доступа к финансированию по-прежнему необходимы.

АБИИ активно поддерживает климатические цели Центральной Азии посредством проектов, повышающих устойчивость к изменению климата. В Казахстане АБИИ одобрил два крупных проекта в области возобновляемой энергетики: ветряные электростанции “Жанатас” и “Шокпар”, каждая мощностью 100 МВт. В стадии подготовки находится третий проект в области ветроэнергетики мощностью 220 МВт. В Узбекистане АБИИ финансирует портфель солнечных фотоэлектрических установок Masdar мощностью 896 МВт и разрабатывает проект системы ветро-аккумуляторного накопления энергии (BESS) мощностью 200 МВт в Нукусе II. Эти усилия, предпринимаемые в партнерстве с правительствами, МБР и ведущими частными организациями, такими как Masdar и ACWA Power, укрепляют приверженность АБИИ созданию устойчивой к изменению климата инфраструктуры в регионе.

3. Какие конкретно виды возобновляемых источников энергии являются основными? Солнечная энергетика, по-видимому, уже хорошо развита. Ветер обладает огромным потенциалом, но не используется в полной мере.

АБИИ адаптирует свои инвестиции в возобновляемые источники энергии к природным ресурсам и конкретным потребностям своих членов, поддерживая диверсифицированный портфель, включающий солнечную энергию, энергию ветра, гидроэнергию, геотермальную энергию и биоэнергию. Например, Банк инвестирует в проекты в области солнечной энергетики в Омане и Узбекистане, поддерживает инициативы в области гидроэнергетики в Таджикистане и Непале и уделяет приоритетное внимание проектам в области ветроэнергетики в Казахстане, где существует значительный неиспользованный потенциал. В Азербайджане АБИИ активно изучает дополнительные проекты в области солнечной и ветровой энергетики для дальнейшего наращивания потенциала страны в области возобновляемой энергетики.

4. Как АБИИ обеспечивает соответствие своих инвестиций Парижскому соглашению и поддерживает низкоуглеродное развитие?

АБИИ обеспечивает соответствие всех новых инвестиций стандартам Парижского соглашения с 1 июля 2023 года. Это означает, что проекты должны способствовать внедрению низкоуглеродных, устойчивых к изменению климата технологий. Для выполнения своих обязательств в области климата АБИИ планирует к 2025 году выделить не менее 50% от общего объема финансирования на “зеленую” инфраструктуру, и эта цель будет достигнута в 2023 году, когда 60% одобренных средств будет направлено на “зеленые” проекты.

В Плане действий АБИИ по борьбе с изменением климата особое внимание уделяется комплексному подходу, обеспечивающему максимальную отдачу от смягчения последствий изменения климата, адаптации к ним и сохранения природы. Инновационные решения и новейшие технологии повышают ценность проекта, обеспечивая при этом устойчивые результаты. Благодаря активной мобилизации частного сектора и региональному сотрудничеству АБИИ усиливает свой вклад в низкоуглеродное развитие в полном соответствии с Парижским соглашением.

5. С какими проблемами сталкивается АБИИ при приведении своих инвестиций в соответствие с принципами Парижского соглашения и как банк решает эти проблемы?

Одной из основных проблем является мобилизация достаточного финансирования со стороны частного сектора. Развивающимся странам к 2030 году требуются инвестиции в обеспечение устойчивости в размере от 14 до 300 миллиардов долларов в год, однако в настоящее время финансирование устойчивости составляет всего 30 миллиардов долларов. АБИИ устраняет этот пробел, диверсифицируя свои предложения, такие как гарантии и инновационные структуры финансирования, и сотрудничая с аналогичными МБР для установления единых стандартов устойчивого развития.

Продвижение низкоуглеродной инфраструктуры в регионах с приоритетом краткосрочных экономических выгод также остается сложной задачей. В Плане действий АБИИ по борьбе с изменением климата (CAP) на 2024-2030 годы особое внимание уделяется мобилизации капитала, технологическим инновациям и просто переходным процессам для решения этих проблем. Эти усилия направлены на укрепление институционального потенциала и обеспечение устойчивого развития инфраструктуры.

6. Не могли бы вы объяснить основные цели Плана действий АБИИ по борьбе с изменением климата?

Целевая программа АБИИ (2024-2030 годы) направлена на мобилизацию значительных финансовых средств для борьбы с изменением климата и поиск справедливых решений для удовлетворения потребностей своих членов в области устойчивого развития. Ключевая цель – утвердить ежегодное климатическое финансирование на сумму не менее 7 миллиардов долларов к 2030 году, что обеспечит соответствие принципам Парижского соглашения.

Программа объединяет природоохранные решения для повышения биоразнообразия, уделяет приоритетное внимание технологическим инновациям для эффективных климатических проектов и поддерживает локальные климатические решения для решения проблем, характерных для конкретного региона.

7. Какие инструменты использует АБИИ для мобилизации финансирования проектов, связанных с изменением климата, особенно в развивающихся регионах?

АБИИ использует несколько инструментов для расширения масштабов финансирования, связанного с изменением климата. Во-первых, АБИИ уделяет большое внимание мобилизации частного капитала. Это является ключевым направлением нашей корпоративной стратегии и Плана действий в области климата. Привлекая и мобилизуя частный капитал, мы можем провести значительные политические и институциональные реформы, которые поддерживают инициативы в области климата.

АБИИ также предлагает ряд финансовых инструментов, связанных с изменением климата, которые включают займы, инвестиции в акционерный капитал и гарантии для поддержки проектов по смягчению последствий и адаптации. Этот разнообразный инструментарий позволяет нам эффективно решать различные аспекты изменения климата.

Партнерство является еще одним краеугольным камнем нашей стратегии. АБИИ сотрудничает с другими финансовыми организациями и институтами, включая партнеров по региональному сотрудничеству и многосторонние банки развития. Эти партнерские отношения расширяют наши возможности в области финансирования борьбы с изменением климата и способствуют развитию регионального сотрудничества.

Кроме того, АБИИ стремится продвигать инновационные финансовые решения. Мы поддерживаем разработку и коммерциализацию экономически эффективных технологий, финансируя их массовое внедрение. Такой подход не только стимулирует исследования и разработки, но и обеспечивает широкий доступ к проверенным технологиям.

Все эти механизмы в совокупности позволяют АБИИ наращивать масштабы своего климатического финансирования и привлекать больше инвестиций частного сектора в смягчение последствий, адаптацию и природоохранные решения, при этом в 2023 году объем финансирования, связанного с изменением климата, достигнет 60% от общего утвержденного финансирования.

8. Какие конкретные проекты АБИИ в настоящее время поддерживает в Центральной Азии и на Кавказе, направленные на повышение устойчивости к изменению климата?

АБИИ активно поддерживает проекты в области зеленой инфраструктуры в Центральной Азии и на Кавказе, внедряя стандарты, учитывающие изменение климата, для обеспечения долгосрочной устойчивости при одновременном снижении воздействия на окружающую среду.

В Казахстане АБИИ профинансировал ветроэлектростанцию “Жанатас” и ветроэлектростанцию “Шокпар”, каждая мощностью по 100 МВт, что способствует достижению цели страны по углеродной нейтральности к 2060 году путем перехода с угля на возобновляемые источники энергии. АБИИ также готовит проект по повышению транспортной устойчивости и связности в Казахстане, который включает в себя меры по обеспечению устойчивости к изменению климата при проектировании и реконструкции дорог.

В Азербайджане АБИИ недавно одобрил финансирование своего первого частного проекта в области возобновляемой энергетики – солнечных электростанций мощностью 445 МВт в Билясуваре и 315 МВт в Нефтчале, осуществляемого ПАО “Abu Dhabi Future Energy Company” (Masdar), которые, как ожидается, позволят сократить выбросы парниковых газов примерно на 757 000 тонн эквивалента CO2 в год.

Программа АБИИ включает в себя инициативы по созданию устойчивой к изменению климата инфраструктуры и в других странах. В Узбекистане проект реконструкции сети местных дорог в Каракалпакстане и Хорезме направлен на устранение климатических рисков, таких как высокие температуры, аномальная жара и наводнения. Мы также работаем над несколькими проектами по расширению метрополитена в Центральной Азии и на Южном Кавказе, которые подпадают под 100%-ное финансирование мер по смягчению последствий изменения климата в соответствии с Парижским соглашением, с акцентом на повышение эффективности, безопасности и устойчивости транспорта для содействия более чистой городской мобильности.

Кроме того, АБИИ инвестирует в природоохранные решения в рамках городских проектов, которые сочетают восстановление окружающей среды с улучшением инфраструктуры. Эти инициативы соответствуют миссии АБИИ по повышению устойчивости к изменению климата, развитию устойчивой инфраструктуры и поддержке экономического развития при сохранении целостности окружающей среды в Центральной Азии и на Кавказе. /// nCa, 27 ноября 2024 г. (первоначально опубликованно Intellinews/MSN, 26 ноября)